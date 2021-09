Patrulla fronteriza usa látigos contra migrantes haitianos (video)

México. - Ayer domingo 19 de septiembre, se difundieron en redes sociales imágenes del actuar de agentes de la Patrulla Fronteriza que buscan repeler la llegada de migrantes haitianos a Estados Unidos.

Por medio de Twitter, se han compartido diferentes fotografías en las que se muestra que los elementos de la Patrulla Fronteriza, arremetieron contra un grupo de migrantes haitianos.

De acuerdo con lo indicado en reportes sobre los hechos, estos ocurrieron este lunes 20 de septiembre en la frontera sur de Estados Unidos con México.

En las imágenes, se puede observar que los agentes de la Patrulla Fronteriza montados a caballo, arremetieron contra los migrantes haitianos provenientes de México, amagarlos con látigos.

Sawyer Hackett, compartió en cuenta de Twitter un video en el cual se muestran parte de las acciones de los elementos de seguridad que montados en caballos, golpearon a los migrantes haitianos.

De la misma forma, en el video se aprecia que los elementos de la patrulla fronteriza al sur de Estados Unidos, ahuyentaron a los migrantes al amagándolos con embestirlos con los caballos.

Here’s the video pic.twitter.com/itFwZfYN45

De acuerdo con lo indicado en reportes, los migrantes haitianos se encontraban acampando debajo de un puente en las inmediaciones del Río Bravo.

La información señala que los ciudadanos estaban en el sitio intentando llevar alimentos y otros suministros desde Ciudad Acuña en Coahuila.

Sin embargo, en su regreso a territorio estadounidense fueron repelidos por los agentes de la Patrulla Fronteriza montados a caballo que los golpearon con látigos.

Sobre lo ocurrido, este lunes 20 de septiembre la Casa Blanca indicó que las acciones que habrían cometido los elementos de seguridad en la frontera sur, son inaceptables.

Así lo indicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien declaró que de momento solo tienen conocimiento de las imágenes que se han difundo en redes sociales.

Al señalar que aún no se cuenta con el contexto completo de los hechos, Psaki advirtió que bajo ninguna circunstancia la agresión contra los migrantes haitianos fue adecuada.

“He visto algunas de las imágenes. No tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto haría que eso fuera apropiado. No creo que nadie que vea esas imágenes piense que son aceptables o apropiadas”

Jen Psaki. Portavoz de la Casa Blanca