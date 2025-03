El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió también pausar los aranceles a Canadá al igual que con México; así quedó el acuerdo.

Tras entrar en vigor el reciente 4 de marzo, los aranceles a México fueron pausados por segunda ocasión por parte de Donald Trump, tras llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, estaba en duda que la pausa de aranceles se replicara para Canadá tras las declaraciones de su primer ministro, Justin Trudeau, así como las provocaciones de Donald Trump.

Donald Trump también pausó aranceles de Estados Unidos a Canadá

Horas después de que anunciara que que pausará los gravámenes a México, Donald Trump confirmó que la pausa de aranceles se extenderá a Canadá durante un mes, para reanudarse el 2 de abril 2025.

Acorde con lo señalado, la pausa de aranceles a Canadá igualmente será para los productos que están en el T-MEC, aunque Donald Trump no explicó si igualmente habló con el primer ministro Justin Trudeau, de quien se burló horas antes.

Horas antes de que Donald Trump anunciara que también pausará los aranceles a Canadá, su secretario de Comercio, Howard Lutinick adelantó la posibilidad de que se replicara la decisión tomada con México.

Fue en entrevista con CNBC, en donde el secretario de Donald Trump reveló que se espera que México y Canadá actúen contra lo que llama “epidemia de fentanilo” de Estados Unidos para que los aranceles no entren nuevamente en vigor.

Este anuncio de pausa de aranceles a Canadá fue dado por Donald Trump en conferencia de prensa desde la despacho Oval de la Casa Blanca, en donde también destacó que la presidenta de México es “una mujer maravillosa”.

Dicho elogio de Donald Trump se dio mientras firmaba las órdenes ejecutivas para pausar los aranceles de Estados Unidos a Canadá y México, hasta el 2 de abril cuando también se aplicarían los gravámenes recíprocos con otras naciones.

Pausa de aranceles a Canadá: Justin Trudeau señaló posible guerra comercial con Estados Unidos previo al anuncio de Donald Trump

Aunque de momento Justin Trudeau no se ha pronunciado sobre la nueva pausa de aranceles a Canadá, previo al anuncio de Donald Trump señaló que espera una guerra comercial con Estados Unidos en un futuro próximo.

Al respecto, Justin Trudeau aseveró que seguirá en guerra comercial con Estados Unidos, ya que Canadá no retirará los aranceles hasta que Donald Trump no retire por completo dicha medida, no solamente la pause.

Fue en conferencia de prensa de hoy jueves 6 de marzo que Justin Trudeau habló sobre los aranceles a Canadá, junto con la “colorida” llamada que mantuvo con Donald Trump al respecto el pasado miércoles 5 de marzo.

Sin embargo, Justin Trudeau sí pidió a los canadienses consumir productos locales, además de asegurar que se mantendrán fuertes ante los aranceles “injustificados” de Estados Unidos.

De parte de Donald Trump y también previo a anunciar la pausa de aranceles para Canadá, el presidente señaló que Justin Trudeau los utiliza para poder lanzarse en campaña nuevamente, para las próximas elecciones.