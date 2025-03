Según un reporte The New York Times, el presidente Donald Trump le propuso a Justin Trudeau revisar la frontera Estados Unidos-Canadá para discutir la “cercanía” entre ambos países.

Recién hace un par de días, el primer ministro había afirmado que Donald Trump impulsó una injustificada política arancelaria contra Canadá con el objetivo de debilitarlos para ceder ante Estados Unidos.

Según detalla The New York Times, dicha propuesta de Donald Trump hacia Justin Trudeau ocurrió el mes pasado, lo que plantea la preocupación de que la meta final sea anexar a Canadá.

The New York Times: Donald Trump propuso a Justin Trudeau revisar la frontera Estados Unidos-Canadá hace un mes

Al parecer, el presidente Donald Trump propuso revisar la frontera Estados Unidos-Canadá durante una conversación telefónica con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Según el informe de The New York Times, ambos mandatarios hablaron dos veces el 3 de febrero de 2025 para negociar, y de ser el caso suspender, los aranceles del 25% de Estados Unidos contra Canadá.

En dicha llamada, Donald Trump le presentó una lista de quejas hacía el país vecino. Los desacuerdos incluían:

El sector lácteo protegido de Canadá

Barreras contra los bancos estadounidenses que operan en Canadá

Impuestos canadienses al consumo de Estados Unidos

Sin embargo, según las fuentes consultadas por The New York Times, la discusión se desvió cuando Donald Trump le expresó que no consideraba válido el tratado de 1908 que establece la frontera entre Estados Unidos-Canadá.

Bajo ese argumento, le expresó a Justin Trudeau su deseo de revisar la frontera. Pero esto no paró ahí, pues también le planteó el reparto de lagos y ríos entre los dos países , una cuestión que se rige por varios tratados de larga data.

“Donald Trump busca anexarnos”, dijo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá

El martes 4 de marzo, Justin Trudeau declaró que el objetivo de Donald Trump era presionar a Canadá para que aceptara ser el estado número 51 de los Estados Unidos.

“Lo que quiere es ver un colapso total de la economía canadiense, porque eso hará que sea más fácil anexarnos”, dijo el primer ministro canadiense.

Las conversaciones reportadas han aumentado las tensiones entre ambos países, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos canadienses sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá.