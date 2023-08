El asesinato de Milagros Montserrat Meza de la Rosa ha conmocionado de manera internacional, pues incluso el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció por lo ocurrido en León, Guanajuato.

A través de Twitter, Nayib Bukele llamó “rata asquerosa” al feminicida de Milagros, la mujer de 40 años que murió tras ser apuñalada en más de una ocasión por un hombre no identificado.

El asesinato de la mujer ocurrió a las 06:34 am del jueves 10 de agosto, cuando ella se dirigía a trabajar; el hombre la atacó a unos metros de su casa ubicada en la colonia Granada, en León, Guanajuato.

Este hecho forma parte de los crímenes ocurridos en Guanajuato, uno de los 5 estados más peligrosos de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Nayib Bukele se lanza contra feminicida de Milagros y defiende la criticada estrategia de seguridad de El Salvador

En redes sociales, Nayib Bukele compartió el video en donde se exhibe el asesinato de Milagros, la mujer asesinada en León, Guanajuato, en lo que parece ser un robo.

El presidente de El Salvador cuestionó el actuar de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) , quienes aseguró no dirán nada con respecto a la víctima, pues no les importa la muerte de la gente honrada.

No obstante, señaló que estas mismas ONG saldrían en defensa del asesino si el Estado lo saca de las calles, y pedirían “buen trato y reinserción” para “esta rata asquerosa”.

El último comentario de Nayib Bukele se da porque de forma preliminar se señaló que Milagros sufrió un intento de robo; sin embargo, autoridades de Guanajuato descartaron ese móvil y aseguran el feminicidio se originó por una rencilla personal.

Nayib Bukele se lanza contra asesino de Milagros (especial)

Nayib Bukele y su mano dura contra el crimen en El Salvador

Cabe destacar que en su gobierno en El Salvador, Nayib Bukele implementó una estrategia de seguridad señalada por ser “muy dura”.

Inclusive, el gobierno de El Salvador cuenta con cientos de quejas y denuncias por la violación de los derechos humanos de los presuntos delincuentes.