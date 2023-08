“¿Qué te doy? No tengo nada”, dijo una mujer que caminaba a su trabajo en León, Guanajuato, antes de ser asesinada por un hombre en un aparente asalto; el sujeto apuñaló y mató a la joven a pesar de su explicación.

Guanajuato ha sido el estado más peligroso del país desde 2018. De hecho, debido al contexto de violencia que vive México, los siguientes municipios son considerados como algunas de las zonas más peligrosas del mundo:

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró en 2021 que “no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato”.

“Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde ya bastante tiempo, y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible"

AMLO