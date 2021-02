Mujer pide apoyo por Covid-19; lo usa para comprar ropa

Por haber hecho fraude con el préstamo por Covid-19, la mujer podría ser condenada hasta con 60 años de prisión

México.- Una mujer solicitó el Préstamo por Desastre por Lesiones Económicas en Estados Unidos (EIDL, por sus siglas en inglés) porque supuestamente tenía un negocio que quebró por la pandemia de Covid-19, sin embargo, usó el dinero para comprar ropa y diamantes.

La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte acusó a Jasmine Johnnae Clifton, de 24 años, de haber cometido al fraude al ocupar un préstamo de apoyo para empresas por la pandemia de coronavirus por casi 150 mil dólares (3 millones 134 mil 608 pesos) para comprarse objetos personales.

Mujer usa negocio cerrado para obtener préstamo por Covid-19

Jasmine Johnnae Clifton solicitó al gobierno de Carolina del Norte un préstamo de 150 mil dólares a través de la ley Cares, apoyo que el gobierno dispuso para negocios que tuvieron pérdidas por la crisis económica.

En abril de 2019 acusada creó la tienda de ropa en línea Jazzy Jas LLC. El 24 de julio de 2020 Clifton presentó información falsa sobre ingresos para obtener el EIDL, a pesar de que su empresa había sido disuelta hace varios meses.

El gobierno le entregó el 14 de agosto de 2020 149 mil 900 dólares en fondos de ayuda para desastres por la pandemia de Covid-19. El dinero fue gastado en las tiendas Nordstrom, Ikea, Neiman Marcus, Rooms To Go, Louis Vuitton, Best Buy y de joyas.

Jasmine Johnnae Clifton podría ser condenada a 60 años de prisión

El pasado 17 de febrero de 2021 un jurado en Charlotte, Carolina del Norte, acusó a Clifton de cargos de fraude electrónico en relación con un beneficio por desastre y fraude en relación con beneficios de emergencia o desastres importantes. La mujer fue liberada.