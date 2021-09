Lisa Steadman, una mujer que pasó más de una semana internada por Covid-19, volvió a casa sólo para descubrir que su esposo murió.

La mujer de 58 años no sabía lo que ocurrió debido a que su esposo, Ronald Steadman, había dejado de contestarle el teléfono y no fue por ella al hospital .

“Pensé que iba a morir. No podía respirar. No podía dejar de vomitar. Es como si no tuviera huesos en el cuerpo”

Lisa Steadman.