Mujer encierra a su perro en un automóvil como castigo y lo deja morir

México.- El caso de una mujer de 58 años, originaria de Sandusky, Ohio en Estados Unidos se ha viralizado en redes sociales tras ser acusada de crueldad animal.

El pasado 7 de agosto, la policía local de Sandusky, Ohio recibió una llamada de alerta en contra de una mujer de nombre Mouheb Ashakih.

En dicha llamada Mouheb Ashakih fue presuntamente acusada por encerrar a su perro dentro de un automóvil como castigo para después dejarlo morir.

Mouheb Ashakih encerró a su perro dentro de un automóvil como castigo

De acuerdo con el informe policial, el perro de Mouheb Ashakih estuvo dentro del automóvil por lo menos 20 minutos, con temperaturas de alrededor de los 27 grados centígrados.

Uno de los vecinos de la mujer de 58 años le pidió a Mouheb Ashakih que dejará salir a su perro, no obstante, se negó respondiendo: “No me importa. Quiero que muera”.

Presuntamente el perro de Mouheb Ashakih de raza Pit Bull habría atacado a otras más de las mascotas de la mujer.

Razón por la que Mouheb Ashakih habría encerrado a su perro Pit Bull dentro de su vehículo a manera de castigo.

Une vez que los oficiales se presentaron en el lugar de los hechos, notaron que al perro de Mouheb Ashakih suplicar por su vida dentro del automovíl.

Instantes en que inmediatamente las autoridades se movilizaron para librar al animal, lamentablemente el perro murió la noche del 7 de agosto intentando luchar por su vida.

La policía local de Sandusky, Ohio refiero que el perro estaba rígido y caliente cuando lo sacaron del automóvil así como las patas cortadas y sangrando.

El interior del vehículo estaba cubierto de sangre, como si el Pit Bull hubiera intentado salir con desesperación.

Mujer que encerró a su perro dentro de un vehículo ya fue arrestada

Una vez que el perro de Mouheb Ashakih fue liberado, las autoridades arrestaron a la mujer para que posteriormente rindiera su declaración.

Sin embargo, los elementos de la comisaria refieren que Mouheb Ashakih realizo una serie de declaraciones que preocupó a las autoridades.

Por lo que la mujer fue enviada al Centro Médico Regional de Firelands para una evaluación mental, motivo por el que fue absuelta de cualquier cargo.

Mouheb Ashakih fue llevada de regreso a su casa, donde pudo sacar a las cuatro mascotas restantes gracias al permiso de un guardián de perros del condado de Erie.