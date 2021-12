Tor Eckhoff, famoso youtuber noruego, mejor conocido como “Apetor”, murió luego de caer a un lago congelado mientras grababa un nuevo video.

El famoso youtuber Tor Eckhoff es mundialmente conocido por compartir sus excursiones a lugares gélidos, acompañado principalmente por una botella de su vodka favorito, su contenido se distinguía por publicar videos:

Patinando sobre delgadas capas de hielo

Baños helados

Portando ropa ligera a temperaturas bajo cero.

La muerte de Tor Eckhoff se da solo días después de que el famoso youtuber noruego publicará un video con el título “I am Not Dead, I am 57 Today” o “No estoy muerto, cumplo 57 años”.

De acuerdo con medios locales muerte de Tor Eckhoff se dio luego de car a un lago congelado que se encuentra ubicado al sur de Noruega.

Un testigo logró escuchar los gritos del famoso youtuber noruego, por lo que de inmediato se comunicó al 911 para auxiliar al hombre.

Pese a que los servicios de emergencia a tendieron a Tor Eckhoff, quien ingreso con vida al hospital universitario de Ulleval de Oslo, lamentablemente el famoso youtuber noruego murió minutos después.

¿A qué se debió la muerte del famoso youtuber noruego, Tor Eckhoff?

Se presume que la muerte del famoso youtuber noruego, Tor Eckhoff se debió a causa de hipotermia, es decir, cuando la temperatura ambiental es muy baja, la temperatura corporal desciende bruscamente.

Muere Tor Eckhoff, famoso youtuber noruego al caer a un lago congelado (Instagram/A)

Por ejemplo una caída de solo 2 °C, aproximadamente 35,6 ° podría entorpecer el habla y comenzar afectado otras coordinaciones motrices del cuerpo humano.

La causa de hipotermia suele ser la exposición al clima frío o la inmersión en agua fría, tal fue el caso del famoso youtuber noruego, Tor Eckhoff.

Los tratamientos principales para la hipotermia son métodos para calentar el cuerpo a fin de que este recupere la temperatura normal.