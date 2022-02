Muere Destinee LaShaee de ‘Kilos mortales’; había bajado 226 kilos y tenía 30 años , la noticia se dio a conocer en redes sociales.

De manera repentina, joven protagonista del reality ‘Kilo mortales’, perdió la vida. Hasta el momento, no se ha revelado la razón del fallecimiento de Destinee LaShaee

El hermano de Destinee LaShaee, Wayne Compton, confirmó la terrible perdida, con un emotivo mensaje en Facebook.

Destinee Lashaee en 'Kilos mortales' (TCL UK / YouTube)

“No, no, no, lo siento hermano, te acepto por lo que eres, acepto cada defecto que viene contigo, lamento que te sintieras solo, lamento que sintieras que no tenías a nadie más a quien recurrir...”

Era parte de lo que se podía leer en la publicación que realizó el hermano de Destinee LaShaee, quien también posteó algunas imágenes con la joven participante de ‘Kilos mortales’.

Transformación de Destinee Lashaee (@destineelashaee2018 / Instagram )

¿Quién era Destinee LaShaee?

Destinee LaShaee fue una joven transgénero que cobró popularidad al participar en la séptima temporada de ‘Kilos mortales’, programa que se emitió en el 2019 para todos los televidentes.

En ‘Kilos mortales’, Destinee LaShaee pesaba 303 kilos. No obstante, en el transcurso del reality show, la joven perdió 103 kilos tras someterse a una cirugía manga gástrica.

Procedimiento clínico que consiste en la división del estómago con grapas, con el fin de disminuir el apetito de los pacientes y ayudarlos a perder peso.

Transformación de Destinee Lashaee (@destineelashaee2018 / Ins)

Ahora bien, la historia de transformación corporal que tuvo Destinee LaShaee, no quedó ahí.

Sino que Destinee LaShaee, a través de un notable esfuerzo y hábitos alimenticios saludables, consiguió bajar 226 kilos más.

Por medio de sus redes sociales, Destinee LaShaee mostraba a sus fans todas los cambios que iba sufriendo su cuerpo.

Murió Destinee LaShaee, participante de ‘Kilos mortales’; seguidores expresan su tristeza en redes sociales

La muerte de Destinee LaShaee, a los 30 años, fue recibida con profunda tristeza. Sus seguidores expresaron sus condolencias en las redes sociales .

Los internautas le desearon la pronta resignación a los familiares de Destinee LaShaee, tras su perdida.

Comentarios a la muerte de Destinee Lashaee (@destineelashaee2018 / Instagram )

Otros usuarios resaltaron que Destinee LaShaee había sido una fuente de inspiración para decidirse a aceptarse y generar cambios en su cuerpo.

De igual manera, las personas comentaron la valentía de Destinee LaShaee para enfrentar el gran reto de perder tantos kilos.