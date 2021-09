Después de que se hicieran viral el video de una madre de familia que es discriminada por su forma de vestir, ya salió la identidad de la afectada.

Isabel Castro es una colombiana residente de Barranquilla e influencer, quien desde tiempo atrás es bastante activa en redes sociales e incluso tiene una “miniserie”.

Después de la conducta discriminatoria que vivió la madre de 3 pequeños, hizo un video en el que responde a las críticas de otras personas por su forma de vestir.

View this post on Instagram

Isabel Castro, conocida por ser una madre familia quien fue discriminada por su forma de vestir al asistir a una junta escolar, respondió a quienes la han criticado.

“Mira como me gozo tus críticas, muakk”, fue el texto que la madre colocó en su video de Instagram, el cual acompaña de un baile muy al estilo de la red social.

Enseguida hizo otro Reel poniendo “Me dicen, viste bien porque tienes 3 hijos y debes dar ejemplo”, afirmando que esto lo hace con ser “joven, hermosa y empresaria”.

Asimismo, en su cuenta de Facebook, la madre de familia que fue discriminada subió un video en el que dice ha recibido críticas mayormente por mujeres.

Isabel Castro dijo que vive en Barranquilla, Colombia, y que por eso viste de esa manera y pidió disculpas si en algún momento ofendió a quién lo la dejaba pasar a la junta escolar.

“Yo lo único que quise fue que me respetaran… me han dado muy duro, especialmente las mujeres, me han ofendido, soy mujer, soy madre y quiero que también sepan el dolor que me han causado”.

Isabel Castro, influencer colombiana.