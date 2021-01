A pesar de las críticas, la tiktoker de 56 años, Lonni Pike defiende su derecho a vestir como desea y tener tatuajes

Lonni Pike, una mujer de 56 años y originaria de California, se ha vuelto viral por sus tatuajes y su forma de vestir; sin embargo, algunos usuarios la criticaron por su apariencia. Ante los ataques la tiktoker defendió la libertad de vestir como desea.

Lonni tiene más de 400 mil seguidores en TikTok y más de 85 mil en Instagram. En sus videos suele presumir sus tatuajes y su guardarropa, que muchos califican como propio de una adolescente.

Su estilo de vida la ha hecho una sensación de las redes sociales. En los videos que publica desde la cuenta @grayhairandtattoos, suele recibir con frecuencia preguntas como “¿cuántos tatuajes tienes?” o ¿por qué vistes así?”.

Lonni Pike responde a críticas en TikTok

Las veces que ha respondido la tiktoker Lonni Pike a sus críticos, ha sido muy contundente al respecto: viste así, porque le hace feliz.

“No suelo responder a comentarios como este porque, la verdad, no me importa lo que la gente piense. Pero eso detiene a la gente de vestir como desean. Pone una semilla de duda en sus mentes: ‘Oh, Dios, ¿va a juzgarme la gente? Así que, en honor a, no sé, vestir como adolescente, aquí está mi outfit de hoy. ¡Viste como quieras!” Lonni Pike

Una labor importante que hace Lonni Pike desde sus redes sociales es desestigmatizar los tatuajes, independientemente de la edad y el contexto de la persona que los porta.

Sus seguidores aseguran que es un ejemplo a seguir y esperan que más personas pierdan el miedo a vestir y comportarse como desean.