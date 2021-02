Directora de primaria discrimina a alumna por ser zurda

La alumna discriminada dijo que ya no quería ir a esa escuela primaria porque no fue provista de una banca especial para personas zurdas

Por discriminación hacia una alumna por ser zurda , la directora de una escuela primaria en Sabinas, Coahuila, fue vinculada a proceso.

La alumna discriminada señaló que ya no quería ir a esa escuela primaria porque no fue provista de una una banca especial para personas zurdas, por lo que a causa de ello sufría dolores en la espalda y en su brazo.

La madre de la estudiante, Fabiola Armendáriz, interpuso una denuncia penal en contra de la directora de la escuela primaria por considerar que su hija era víctima de discriminación.

Incluso, la madre de la alumna discriminada indicó que su familia compró la banca especial para su hija; no obstante, se extravió en diversas ocasiones.

En ese mismo sentido, el magistrado Hiradier Huerta Rodríguez, del Tercer Tribunal Distrital de Monclova, ratificó el procesamiento de María Guadalupe “N”, directora de la primaria Miguel Hidalgo.

Envían carta a alumna discriminada

En una carta, el magistrado Hiradier Huerta Rodríguez le informó a la alumna agraviada sobre el proceso en contra de la directora del plantel por el acto de discriminación que ejerció sobre ella.

“Quiero platicarte que me tocó revisar algo que se llama apelación, que consiste en que yo estudié si la decisión que en este caso tomó la jueza de dar permiso a una persona que llama Ministerio Público de seguir investigando de un hecho del que se quejó tu mamá en el sentido, si la directora de tu escuela se negó a darte una banca especial para zurdos, y con ello pudieras realizar tus actividades escolares de forma adecuada, pueda tratarse de una discriminación” Carta a la alumna discriminada