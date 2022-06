Laura Marcela Campos, de 46 años, mató al violador de su hija y junto a sus hijos carniceros lo descuartizó y tiró sus restos en Villa Fiorito, Argentina.

Daniel Tomás Silvero tenía dos denuncias por abuso sexual al momento de su muerte; la primera interpuesta en 2010, tras violar a su propia hija.

El expediente, sin embargo, fue archivado por la UFI N° 9 Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual del departamento judicial de Lomas de Zamora. En consecuencia, Laura Marcela lo mató y descuartizo.

La segunda denuncia ocurrió en 2019 y en este caso la víctima fue la hija de la mujer que terminó con su vida, y que también era su pareja .

La menor tenía apenas 12 años en ese entonces. Ahora se sospecha que esta fue la causa por la que la mujer, junto con sus dos hijos carniceros, mató al responsable y lo descuartizó.

Restos de Daniel Tomás Silvero (Policía Argentina)

Detienen a familia que mató y descuartizó a un violador

El pasado miércoles 8 de junio, un grupo de empleados de limpieza de la Municipalidad de Lomas de Zamora, en Argentina, hallara dos piernas humanas mutiladas . Pertenecen a Daniel Tomás Silvero, asesinado y descuartizado.

Los restos se encontraban dentro de una bolsa de residuos y estaban cubiertos de cal, pero no presentaban un avanzado estado de descomposición.

Del herrero no se sabía nada desde el 1 de junio, Laura Campos declaró haberlo visto por última vez ese día, desde el cual no regresó a casa. No obstante, ella lo mató y descuartizó con ayuda de sus hijos carniceros.

Los restos los dejaron a sólo 12 cuadras de donde habitaba la pareja, y enviaron un mensaje de texto a una de sus hijas haciéndole creer que era él y que planeaba mudarse.

La disparidad en sus declaraciones llevó a la policía a detener a la mujer y a sus hijos, de 21 y 27 años, tras lo cual ella confesó que mató a golpes a su pareja y después descuartizó su cuerpo.