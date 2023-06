La ciudadana ucraniana en México, Marta Koren y su familia fueron atacados física y verbalmente en Ciudad Satélite, Estado de México, por un lugar de estacionamiento, conflicto en el que un hombre sacó una pistola y lanzó un par de balazos al aire.

Ciudad Satélite, zona de Naucalpan, en el Estado de México, fue la zona del conflicto surgido a inicios de semana y las autoridades programaron una audiencia el 6 de junio para abordar una posible resolución.

En videos mostraron prácticamente se ve una pelea campal de todos contra todos y literalmente hubo golpes y jalones de unos contra otros.

La Fiscalía de Justicia estatal en su sede Naucalpan recibió una denuncia por discriminación y el 6 de de junio se buscará un acuerdo entre las partes, además de que la mujer ucraniana recibirá apoyo psicológico junto con su familia.

Ucraniana en México denuncia Xenofobia, además de intimidación a balazos

De pasar de ser un conflicto vecinal por un lugar de estacionamiento, el asunto se tornó en un acto de xenofobia pues una mujer le dijo que ni es mexicana y que se vaya del país.

“Vete de mi país... Ni siquiera eres mexicana, perra” Vecina molesta

Esto se lo dijo en inglés a pesar de que la mujer ucraniana en todo momento habló español, no obstante, la mujer ucraniana se burló de la mexicana por hablar inglés.

Ucraniana señala que salió de su país y no fue por decisión propia

En un video posterior a Marta Koren señaló que teme por su familia, que es víctima de xenofobia y que los ucranianos que han salido de su país lo han hecho obligados por la guerra de Rusia contra Ucrania.

Denunció que la policía inicialmente no tomó en serio el asunto y no revisaron el arma, aunque no especificó a qué corporación y a qué nivel correspondía.

El C5 del Estado de México contactó con la ciudadana ucraniana inicialmente.

Internautas a favor y en contra en conflicto en Ciudad Satélite

Marta Koren, quien es piloto aviadora, dijo que los mexicanos son personas amables y que no es justo que se borre esa imagen por situaciones como esta.

En redes sociales hay comentarios contra las dos partes. Por una parte hay quienes cuestionan por qué no se resguardaron en su domicilio y también continuaron en el conflicto y otros afirman que efectivamente el auto estorbaba la entrada de la vecina molesta.

Condenan balazos en conflicto vecinal

En el otro bando hay quienes condenan la violencia y sobre todo el uso de un arma, diciendo que ese tipo de mexicanos violentos no representan al país.

Otros se han quejado de que otros ciudadanos mexicanos no tienen acceso a la justicia y que las autoridades le dan prioridad a extranjeros que se hacen virales.