Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, empresa que es parte de Meta, compareció ante el Congreso de Estados Unidos mediante una carta en la que dio información que dejó mal parados a Joe Biden y Kamala Harris, lo cual ya ha sido aprovechada por Donald Trump en el marco de las elecciones Estados Unidos 2024.

En el documento entregado al Congreso, Mark Zuckerberg señala presiones de la administración de Joe Biden y Kamala Harris no solo desde la Casa Blanca en 2021 sino desde que eran candidatos en 2020.

Aunque el dueño de Facebook habló de presión para censurar varios temas, pero resaltó dos:

Covid-19 (2021) La historia sobre la laptop de Hunter Biden y conflicto de interés con una empresa ucraniana (2020)

Mark Zuckerberg just admitted three things:



1. Biden-Harris Admin "pressured" Facebook to censor Americans.



2. Facebook censored Americans.



3. Facebook throttled the Hunter Biden laptop story.



Big win for free speech. pic.twitter.com/ALlbZd9l6K — House Judiciary GOP 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@JudiciaryGOP) August 26, 2024

Donald Trump aprovecha dichos de Mark Zuckerbeg y reitera fraude en 2020

Donald Trump, candidato republicano rumbo a las elecciones Estados Unidos 2024, insistió que hubo fraude en las elecciones 2020 y repartió culpas tras las declaraciones de Mark Zuckerberg, quien afirmó que con el pretexto de una intervención rusa, Facebook disminuyó la visibilidad de contenidos sobre conflicto de interés en la familia Biden.

Donald Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que las elecciones 2020 fueron “amañadas”, en las que participaba para un segundo mandato.

JUST IN - Trump statement after Mark Zuckerberg said Biden-Harris admin pressured Facebook to censor content pic.twitter.com/Wef0EI1ab3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 27, 2024

Mark Zuckerberg se arrepiente de ceder a presiones de Joe Biden y Kamala Harris en 2020

La presión de Joe Biden y Kamala Harris estaba equivocada, dijo Mark Zuckerber en el mismo documento, luego de declarar que sí redujeron en Facebook la visibilidad y consideraron desinformación el contenido que hablaba sobre la laptop de Hunter Biden.

De acuerdo con lo explicado por Mark Zuckerberg, el FBI les dijo que había intenciones rusas de generar desinformación sobre la familia Biden previo a las elecciones 2020.

Se refieren a la publicación de The New York Post en la que hablaba de una posible conflicto de interés cuando iban a supuestamente reunirse un directivo de una empresa ucraniana de energía con Joe Biden, cuando este era vicepresidente y Hunter Biden miembro de la junta directiva de la empresa.

Se trata de la empresa Burisma, de la cual Hunter Biden se había convertido en 2014 en miembro de la junta directiva y se comunicaba con Vadyn Pozharskyi, un asesor de la empresa ucraniana para fijar reuniones con su padre.

En ese entonces, Joe Biden estaba encargado de la política estadounidense hacia Ucrania, por lo que podría haber conflicto de interés, de acuerdo con republicanos, aunque no se mencionaron los objetivos de la reunión sino simplemente reunirse y pasar tiempo juntos.

Facebook degradó visibilidad de información que afectaba a la familia Biden

La historia publicada por The New York Post fue “degradada temporalmente” por Facebook debido a las presiones.

“El FBI nos advirtió sobre una posible operación de desinformación rusa sobre la familia Biden previo a las elecciones 2020. Ese otoño, cuando vimos una historia de New York Post que informaba sobre acusaciones de corrupción que involucraban a la familia del entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden , enviamos esa historia a los verificadores de hechos para su revisión y la degradamos temporalmente mientras esperábamos una respuesta” Mark Zuckerberg. Meta

Mark Zuckerberg se dijo comprometido con la libertad de expresión y consideró que fue un error limitar la difusión de la noticia bajo al presunción de desinformación rusa .

¿Cómo se enteraron de la historia de la laptop de Hunter Biden y su relación con una empresa ucraniana?

Hunter Biden había dejado su laptop para una reparación en Delaware en abril de 2019 y ahí supuestamente se obtuvieron indicios de haber intercedido para hacer un reunión entre su padre, Joe Biden, cuando era vicepresidente de Estados Unidos y un alto ejecutivo de una empresa de energía de Ucrania.

No obstante, el equipo de Joe Biden asegura que no se dio ninguna reunión de ese tipo. Los correos obtenidos por The New York Post fueron otorgados por Rudolph Giuliano, ex alcalde de New York y abogado personal de Donald Trump.

Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris también presionaron a Facebook para suavizar temas de Covid-19

Facebook no solo habría sido presionado para censurar información relacionada al equipo electrónico de Hunter Biden sino respecto al covid-19 en 2021.

“En 2020, altos funcionarios de la administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a los equipos durante meses para censurar cierto contenido de Covid-19, incluido el humor y la sátira y expresaron su gran frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo” Mark Zuckerberg. Meta

Mark Zuckerberg declaró que varios contenidos fueron eliminados o censurados, pero no abundó cuales además del tema de la familia Joe Bien y el Covid-19.