El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, pidió durante la cumbre del G20 aprobar las vacunas Sputnik V y CanSino.

La aprobación de las vacunas Sputnik V y CanSino ayudará a aumentar las campañas de vacunación, la reanudación equitativa de los viajes internacionales y acelerará la recuperación económica, agregó el canciller.

Luego del anuncio de la reapertura de la frontera México-Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exigió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobar las vacunas Sputnik V y CanSino.

Esto porque Estados Unidos solo dejará pasar a las personas que estén vacunadas con dosis aprobadas por la OMS y ni la china, ni la rusa, tienen el visto bueno.

Durante la Cumbre del G20 en Roma, Italia, Marcelo Ebrard pidió la aprobación de las vacunas Sputnik V y CanSino.

A través de su cuenta de Twitter el canciller publicó que llegó al mismo tiempo que el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y aprovechó para exponerle la importancia de aprobar las vacunas Sputnik V y CanSino.

“Llegué al mismo tiempo que el dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organizacion Mundial de la Salud. Le felicité por su labor en la pandemia y le compartí porqué es tan relevante acelerar el reconocimiento de vacunas como Sputnik o Cansino. Fue muy receptivo y amable.”. Marcelo Ebrard

Tuit de Marcelo Ebrard (Twitter @m_ebrard )

En la cumbre el titular de la SRE también llamó a la aprobación de las vacunas rusa y china. Dijo que esto ayudará en:

Aumentar la eficacia de las campañas de vacunación

Reanudación equitativa y no discriminatoria de los viajes internacionales

Acelerará la recuperación económica de algunos sectores como el turismo

AMLO critica a la OMS por no aprobar las vacunas Sputnik V y CanSino

Hace unos días la OMS fue motivo de crítica de AMLO por todavía no aprobar las vacunas Sputnik V y CanSino. Incluso la llamó “ineficiente”.

Esto luego de que Estados Unidos informó que el próximo 8 de noviembre reabrirá la frontera con México para viajes no esenciales.

La condición: solo podrán entrar las vacunas que la OMS haya aprobado de emergencia y Sputnik V y CanSino aún no tienen luz verde.

Durante una conferencia la OMS dijo que no estaba enterado de las exigencias de AMLO, le aclaró que si no se han aprobado es porque las farmacéuticas no han entregado los papeles necesarios y le pidió que deje a los expertos analizar su eficacia.