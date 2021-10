PAN propone garantizar el ingreso de mexicanos vacunados con Sputnik-V y CanSino a otros países

El diputado del PAN Luis Mendoza Acevedo propondrá que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) garantice que los mexicanos inmunizados con las vacunas Sputnik-V, CanSino u otra puedan ingresar a cualquier país sin restricción.

De modo que el diputado del PAN presentará un Punto de Acuerdo con el fin de que la SRE realice las gestiones diplomáticas necesarias para dicho fin.

“Desde la @Mx_Diputados exhortamos a la @SRE_mx a garantizar el ingreso de los mexicanos inmunizados con la vacuna Sputnik-V, Cansino o cualquier otra a todos los países sin restricciones” Luis Mendoza Acevedo. Diputado del PAN

“Se necesita certeza de que mexicanos no sean discriminados por su vacuna”: Diputado del PAN

En su cuenta de Twitter, el diputado del PAN señaló que se requiere certeza de que los mexicanos que planean viajar al extranjero no sean discriminados independientemente de la vacuna anticovid que recibieron.

“Necesitamos certezas para los mexicanos que pretenden viajar al extranjero, independientemente de qué vacuna les fue aplicada y evitar con ello cualquier acto de posible discriminación”, indicó.

En este sentido, sostuvo que en México se han administrado diversas vacunas contra el Covid-19 y la población no ha tenido la posibilidad de elegir cuál recibirán .

“Confiamos en la calidad de las vacunas aplicadas a la población mexicana, por ello exhortamos al cuerpo diplomático mexicano a que establezca comunicación y coordinación entre los países y se garantice la no discriminación contra quienes hayan recibido la vacuna de origen ruso o cualquier otra en México” Luis Mendoza Acevedo. Diputado del PAN

El diputado subrayó que el posible rechazo a las personas vacunadas con Sputnik-V, CanSino y otras no aprobadas por la OMS es una limitante importante, por lo que México debe anticiparse y prever las acciones a realizar.

Estados Unidos reabrirá fronteras terrestres para vacunados contra el Covid-19

Esto luego de que el gobierno de Estados Unidos informó que reabrirán sus fronteras terrestres para quienes estén vacunados contra el Covid-19.

No obstante, aclaró que no podrán ingresar personas inmunizadas con vacunas no aprobadas por la OMS como la Sputnik-V o CanSino.

En este sentido, el diputado del PAN indicó que vacunas como Sputnik-V, CanSino y otras aplicadas en México fueron previamente estudiadas y aprobadas por las autoridades sanitarias.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, México ha recibido más de 8 millones 400 mil dosis de la vacuna Sputnik-V.