“Oigan, ¿y Marcelo [Ebrard]?”: en redes sociales circulan versiones de que anda de paseo en Roma, Italia .

Hasta el momento, el ex canciller y ex corcholata de Morena , no se ha unido al movimiento del partido con rumbo a las elecciones 2024 desde que perdió el proceso interno.

Y es que, de acuerdo con Marcelo Ebrard, la ganadora de la encuesta, Claudia Sheinbaum , presuntamente recibió apoyos de manera directa desde la Secretaría del Bienestar, entre otras irregularidades.

Por lo mismo, se ha mantenido ajeno a las convocatorias para las gubernaturas y firma de acuerdos de unidad que ha realizado Claudia Sheinbaum.

¿Marcelo Ebrard anda en Roma? En redes circula que se fue de paseo a Italia

De acuerdo el usuario de X (antes Twitter), Albert (@vece68), Marcerlo Ebrard anda en Roma, Italia, de paseo con su familia (censuró el rostro de los niños), tal como compartió en una foto alrededor de las 4:47 horas de este sábado 21 de octubre.

En una primera publicación, la foto enfoca primeramente a Marcelo Ebrard y su familia (con el hashtag austeridad republicana ), solamente comentando que se encontró con el ex canciller en las calles de Roma, Italia.

Por lo mismo, más de un internauta preguntó si no era otro lugar , como la Roma en Ciudad de México o un país sudamericano, como Bolivia.

En respuesta, el usuario compartió una foto con la Piazza del Quirinale de fondo, haciendo notar que Marcelo Ebrard estaría cerca del obelisco con el mismo nombre y la Fontana dei Dioscuri, a unas calles de la conocida Fontana di Trevi , en Roma, Italia.

Desde el pasado 15 de octubre, Marcelo Ebrard no ha compartido imágenes de su gira con “El camino de México”, que de acuerdo con sus publicaciones, llevó a cabo en Xochimilco .

A quién creen que me encontré en Roma? #austeridadrepublicana

Etiquetenlo porque a mi me tiene bloqueado @beltrandelrio @lopezdoriga pic.twitter.com/J0eoMz2Rkg — Albert (@vece68) October 21, 2023

Solamente la oposición se pregunta dónde está Marcelo Ebrard

El día 20 de octubre , la virtual candidata a la presidencia, quien ha mencionado su intención de que Marcelo Ebrard se una al Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, preguntó por la ex corcholata de Morena.

Esto fue igual en su cuenta de X (antes Twitter), junto con un meme reconocido de la caricatura para adultos Rick & Morty, preguntando “oigan, ¿y Marcelo?”, haciendo referencia que desde la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , no se ha pronunciado.

Por su parte, Mario Delgado , dirigente nacional de Morena, no ha mencionado una pronta determinación para la impugnación que interpuso Marcelo Ebrard ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Igualmente, pese a las palabras de Claudia Sheinbaum sobre mantener las puertas abiertas de Morena para todos mientras que convoca a la unidad dentro del partido, tampoco ha vuelto a hablar de Marcelo Ebrard .

Marcelo Ebrard aparece en la Encuesta MetricsMX

En la encuesta MetricsMX del 9 de octubre de 2023, compartida por SDPnoticias, Claudia Sheinbaum sobrepasa por más de 50 puntos a Marcelo Ebrard , en caso de que fuera el candidato de Movimiento Ciudadano.

Aunque todavía no es segura la participación de Marcelo Ebrard en las elecciones 2024, te presentamos los porcentajes de intención al voto de dicho escenario:

Claudia Sheinbaum: 57.6% Xóchitl Gálvez: 25.2% Marcelo Ebrard: 6.3%