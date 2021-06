Mamá se despide de su hijo en video luego de ser intubada por Covid-19; pensó que iba a morir

Desde su aparición, el Covid-19 ha cobrado una gran cantidad de vidas.

Esta es la historia de una mamá que pensó que iba a morir luego de contagiarse del virus, por lo que se despidió de su hijo en unos videos

Debido a las complicaciones que presentó durante la enfermedad, la mamá tuvo que ser intubada.

Fue entonces que pensó que iba a morir. Lo que más le angustió, no fue la muerte en sí misma, sino pensar que no volvería a ver a su hijo.

Así que le grabó unos videos para despedirse de él.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Antofagasta en Chile.

Rocío Lamich, la mamá que pensó que moriría luego de ser intubada, declaró que le grabó unos videos a su hijo Gaspar como forma de despedida porque creyó que no lo volvería a ver.

En los videos, Rocío se centró en hacerle saber a Gaspar lo mucho que lo quería y que no se olvidara de ella.

La mamá de Gaspar también reveló que básicamente le dio consejos para que fuera buena persona.

Lamich tampoco se olvidó de dejar fotografías a su pequeño hijo, para que pudiera verlas cuando creciera.

Rocío también reveló que durante su estadía en el hospital, fueron su hermano y su cuñada quienes cuidaron de su hijo.

Además, indicó que su plan era que Gaspar se quedara a cargo de ellos mismos, es decir, sus tíos.

“Me puse en modo sobrevivencia. No tenía ganas de llorar, sólo pensar rápido en el futuro de mi hijo. Mi deseo era que mi bebé se quedara a cargo de mi hermano y cuñada. Tuve poco tiempo antes de que me quitaran el celular”

Irónicamente, Roció Lamich se recuperó, a pesar de que ella no pensó que pasaría.

Rocío estuvo hospitalizada por dos meses, luego se recuperó y los doctores le dieron el alta.

Entonces Lamich relató que el reencuentro con su hijo fue bastante emocionante.

También relató que, al principio, Gaspar no lo podía creer.

“Él me miró y se sorprendió, como que se puso serio y luego tomó unos autitos que tenía, porque no creía mucho lo que estaba pasando.”

Sin embargo, luego de un momento, Gaspar no lo dudó más y se acercó lleno de emoción a su mamá.

“Me abrazó y me besó. Me daba besitos y me gritaba mamá y me tiraba los bracitos”

Rocío Lamich