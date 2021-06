A través de Twitter, la historia de amor de Alfonso de 82 años se ha vuelto viral pues ha decidido contar lo que aún siente por su esposa, María.

Muchos han asegurado que el amor eterno no existe y que el enamoramiento pasa; sin embargo, Alfonso de 82 años ha demostrado todo lo contrario.

La historia de amor de Alfonso comenzó luego de que redactara que, al verse él y a su esposa María, sabe que ambos están en la vejez y teme por ella.

“Por las tardes veo a María dormida en el sofá y veo su cara ya con alguna arruga que otra, y claro es que en julio cunplirá 80 años y recuerdo muchas cosas de mi juventud… Ratos muy felices que hemos pasado juntos y algunos no tan felices, pero han sido más los buenos que los malos. Pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella si me hace falta”

Alfonso