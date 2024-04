José Alberto Mujica Cordano, el expresidente de Uruguay, informó este 29 de abril que tiene cáncer de esófago.

A días de cumplir sus 89 años, José Mujica dio el anuncio sobre su padecimiento en una conferencia de prensa, en donde también destacó que debido a una enfermedad inmunológica, se complica darle tratamiento.

La situación fue recibida con sorpresa por las y los uruguayos, así como por la comunidad internacional, quienes mostraron su apoyo al expresidente del periodo 2010-2015 en Uruguay .

José Mujica compartió en conferencia de prensa que el pasado viernes 26 de abril acudió al Casmu (centro médico) donde se hizo un chequeo, y le encontraron cáncer de esófago.

El expresidente de Uruguay subrayó que se trata de algo comprometido y que en su caso es doblemente complejo, por la enfermedad inmunológica que padece desde hace 20 años y que le afectó los riñones.

Debido a ello, José Mujica compartió que existen obvias dificultades para tratar el cáncer de esófago, ya sea a través de quimioterapias o cirugías, por lo que los médicos aún analizan el procedimiento a seguir.

José Mujica también adelantó que mientras pueda, continuará en la vida política y pública de Urugua y, y agradeció a quienes lo acompañan.

El expresidente de Uruguay también se dijo agradecido por la vida que ha disfrutado, ya que señaló que nadie le quita “lo bailado”.

Cabe destacar que José Mujica esta por cumplir 89 años de edad, el próximo 20 de mayo de este 2024.

“Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Por lo demás, estoy agradecido y, al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”

José Mujica