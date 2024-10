El gobierno de España está ofreciendo ayudas de hasta seis mil euros, equivalente a más de más de 120 mil pesos mexicanos, a fin de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) reduzcan la jornada laboral a 37.5 horas a la semana.

Se trata de pymes con menos de cinco trabajadores en los siguientes cinco sectores:

Hotelería

Comercio

Estéticas

Limpieza

Agricultura

El programa del gobierno de España destinará más de 350 millones de euros a fin de lograr el acuerdo para que los empresarios apoyen la reducción de la jornada laboral.

España lanza acciones de apoyos económicos para reducir jornada laboral a 37.5 horas a la semana

Estos apoyos, equivalentes a hasta 120 mil pesos a cada negocio, serán administrados por el Ministerio del Trabajo.

En total, se beneficiarían hasta 470 mil pequeños pymes. El secretario del Trabajo de España, Joaquín Pérez Rey, ha descrito el beneficio como “ayudas de productividad”.

Esta no sería la única medida para buscar la aceptación de la reducción de la jornada laboral sino que también están en la mesa una bonificaciones de entre 20 y 100 por ciento que haría el Ministerio del Trabajo a las empresas con nuevas contrataciones en empresas de menos de 10 trabajadores.

También se incluye el cambio de esquema de empleados parciales a tiempo completo.

¿Qué pasa en México con la reducción de la jornada laboral?

En México, la discusión es por la reducción a una jornada laboral de 40 horas semanales sin que se reduzca el sueldo.

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado porque se logre esa reforma, no obstante, Morena en el Congreso ha manifestado que no es prioridad sino solo las reformas pendientes del paquete de 20 iniciativas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador .

Como parte de ese paquete, siguen las acciones para implementar la reforma al Poder Judicial y ha surgido una nueva iniciativa que ha acaparado la discusión, conocida como Supremacía Constitucional.

Morena ha corregido y dijo que el dictamen “sigue vivo” y que podría ser un “regalo navideño”, no obstante, la discusión está dominada por otros temas.