¿Joe Biden debería retirarse? La pregunta comenzó a sonar luego del primer debate del jueves 27 de junio en el que a decir de muchos, dio un pésimo desempeño.

Medios de comunicación de la talla de los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, dedicaron textos editoriales en los que no solo criticaron la actuación de Joe Biden.

Lo anterior debido a que los diarios incluso pidieron al presidente retirarse de la contienda y ceder su puesto como candidato del partido Demócrata a alguna figura mejor preparada.

Sin embargo, ante los pronunciamientos de muchos que consideraron que el retiro de Joe Biden sería una buena opción rumbo a las elecciones presidenciales, el aspirante se aferra a la carrera.

Primer debate presidencial de Estados Unidos (WILL LANZONI / CNN PHOTOS / EFE)

Piden retiro de Joe Biden tras desastroso debate

Tras la falta de claridad de ideas, la deficiente capacidad de respuesta y los episodios de tartamudeo que tuvo durante el primer debate, no han sido pocas las voces que pidieron a Joe Biden retirarse de la contienda.

En una sorpresiva decisión editorial, el influyente diario The New York Times, publicó un texto en el que agradeció a Joe Biden por el trabajo que ha desempeñado como presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, advirtió que lo mejor que podría hacer de cara a la elección presidencial, sería retirarse de la candidatura del partido Demócrata y ceder el puesto a un perfil con mejor preparación.

Con respecto a ese último punto, The New York Times afirmó que hay liderazgos al interior del partido Demócrata, que “están mejor equipados para presentar alternativas claras”.

The New York Times pide a Joe Biden dejar carrera presidencial tras debate (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Por su parte, The Wall Street Journal fue más rudo con Joe Biden, pues publicó una editorial en la que abundó en el pobre desempeño que tuvo en el encuentro ante el candidato Republicano, Donald Trump.

En el texto, el diario calificó el performance de Joe Biden como “vacilante y tambaleante”, por lo cual sentenció que el presidente dejó en claro “que no está preparado para cumplir cuatro años más en el cargo”.

Pese a críticas, Joe Biden no quiere retirarse

En medio de la oleada de críticas en su contra tras el desastroso primer debate que dio ante Donald Trump, Joe Biden ofreció un mensaje en el que fijó su postura sobre lo ocurrido.

Durante un mitin que sostuvo en Carolina del Norte, Joe Biden se sinceró y admitió que su desempeño no fue el más adecuado, pues dijo que es claro que ya no tiene la capacidad de debatir como antes.

Aun cuando incluso reconoció que su estado de salud no es el más óptimo, el presidente y candidato Demócrata refirió que aún es capaz de hablar con la verdad y distinguir “el bien del mal”.

Por ello, Joe Biden dejó en claro que no quiere retirarse, pues destacó que sabe bien cómo desempeñar el trabajo de presidente de la nación que en vista de muchos, sigue siendo la más poderosa del mundo.

“Ya no camino con tanta facilidad como antes. Ya no hablo con tanta fluidez. Ya no debato tan bien. Pero sé lo que sí sé: sé cómo decir la verdad, sé distinguir el bien del mal. Y yo sé cómo hacer este trabajo” Joe Biden