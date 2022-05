Una integrante de Pussy Riot, grupo de protesta ruso, escapó de Rusia disfrazada de repartidora de comida.

De esta manera, la activista e integrante del grupo ruso Pussy Riot, Maria Alyokhina, logró engañar a la policía de Rusia para poder escapar del país.

Con la huida de la integrante de Pussy Riot disfrazada de repartidora de comida, ésta se suma a los miles de rusos que han salido de su país con motivo de la guerra de Rusia y Ucrania.

Pussy Riot es una banda y grupo de protesta ruso que se pronuncia a través de música punk y performances artísticos en contra de la administración de Vladimir Putin, presidente de Rusia.

De acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times, Maria Alyokhina no sólo era integrante de Pussy Riot, sino también la líder del grupo de protesta ruso.

Maria Alyokhina integrante del grupo ruso Pussy Riot y activista política, pudo salir de Rusia luego de disfrazarse de repartidor de comida para escapar de la policía. pic.twitter.com/W9xoxqqmC6 — Raúl Méndez Macías (@rauleslocutor) May 11, 2022

¿Quién es Maria Alyokhina, integrante de Pussy Riot que escapó de Rusia disfrazada de repartidora de comida?

La activista Maria Alyokhina tiene 33 años y fue condenada el pasado mes de septiembre de 2021 a un año de restricciones a su libertad, entre las que se encuentran:

Control judicial

Toque de queda nocturno

Arresto domiciliario

Prohibición de abandonar Moscú, Rusia

Dichas medidas contra la integrante y líder de Pussy Riot fueron emitidas luego de que ésta convocara una manifestación en contra de la detención de Alexéi Navalni, principal opositor ruso.

Sin embargo, estas medidas fueron endurecidas en abril de 2022, cuando Maria Alyokhina no se presentó a una vista a la que fue citada, condenándola así con prisión.

La integrante de Pussy Riot se ha proclamado en contra del gobierno de Vladimir Putin desde 2012, cuando manifestó una protesta en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú.

Por esto, que fue señalado como ‘vandalismo’, recibió una condena de 2 años de prisión.

No obstante, el New York Times señala que ha sido encarcelada en varias ocasiones, cada una por un periodo de dos semanas con el fin de frenar su activismo político.

El pasado mes de abril, Vladimir Putin empezó a endurecer las medidas contra aquellos que se proclamaran en contra de la guerra de Rusia contra Ucrania, por lo que ante la inasistencia a la vista de Maria Alyokhina, se ordenó condenarla a 21 días en una colonia penal.

María Alyokhina, líder de la banda Pussy Riot conocida por su activismo, performances y críticas hacia el gobierno ruso, escapó de su país, luego de que el arresto domiciliario que se le había impuesto se convirtiera en 21 días en una colonia penal. #AnotherWayofPride ✊🏼🇺🇦 pic.twitter.com/t5k5RYbxGh — CULTURE & BUSINESS PRIDE (@ARNCULTURE) May 11, 2022

Así escapó de Rusia una integrante de Pussy Riot disfrazada de repartidora de comida

Ante esto, la integrante del grupo Pussy Riot decidió abandonar el país por sus propios medios y declaró para el New York Times cómo logró escapar de Rusia disfrazada de repartidora de comida.

Maria Alyokhina explicó que se disfrazó de repartidora de comida para engañar a la policía de Rusia que llevaba vigilando el apartamento donde ella se hospedaba.

Contó que tuvo que dejar su celular en su apartamento en Rusia con el fin de evitar que la policía la descubriera así como para no ser rastreada.

Fue un amigo quien ayudó a la integrante de Pussy Riot a llegar a la frontera con Bielorrusia, donde estuvo una semana tratando de cruzar a Lituania.