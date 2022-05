La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 92 luego de su inicio el 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin decidió ejecutar una “operación militar especial” con tal de liberar a la región de Donbás identificada por los rusos como una zona prorrusa.

Hasta este jueves 26 de mayo, en el día 92 se reporta que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se niega a ceder territorio a Rusia para lograr la paz.

Además, ayer el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, acusó a la OTAN de “no estar haciendo literalmente nada” para responder a la invasión rusa de su país, pero elogió las “decisiones revolucionarias” de la Unión Europea (UE), en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Mientras que los ataques militares rusos continúan ya que según informaron fuentes del ejército ucraniano, el Ejército ruso ha bombardeado en las últimas horas un total de 41 poblaciones en el Donbás, en el este de Ucrania, donde se encuentran las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk.

Como consecuencia de estos bombardeos, al menos seis personas han muerto y otras 12 han resultado heridas.

A pesar de la avanzada militar rusa, algunas ciudades ucranianas intentan llevar a cabo una vida normal que se hace difícil entre bombardeos y sirenas que avisan de ataques, tal es el caso de su capital, Kiev.

Afectados por las sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, cada vez más empresarios, abogados y artistas rusos se instalan en Dubái, donde son bienvenidos por el rico emirato del Golfo, siempre en busca de expatriados acomodados.

En IFZA, una de las muchas zonas francas creadas para atraer las inversiones extranjeras, “el número de empresarios y start-up (empresas emergentes) rusas se ha multiplicado por diez en comparación al año pasado”, afirmó su director ejecutivo, Jochen Knecht.

“Comenzó con las empresas de tecnología, de software. Ahora hay todo tipo de compañías, galerías de arte, revendedores, proveedores de repuestos”, enumera.

Las empresas “vienen con empleados, alquilan oficinas, almacenes”, añade este expatriado a Dubái, uno de los siete emiratos que componen Emiratos Árabes Unidos.

Asfixiados por las sanciones económicas impuestas a Moscú, los jefes de empresas son seducidos por el centro de negocios y finanzas de Dubái, con fiscalidad ventajosa, pero también por la neutralidad declarada del país frente al conflicto ucraniano, explica Knecht.

Los “inversionistas rusos son bienvenidos”, insistió, en un país de nueve millones de habitantes -90% extranjeros-, mayoritariamente trabajadores poco calificados de Asia. Dubái busca también atraer inversiones en plena recuperación tras el covid-19.

Destino turístico de lujo y a menudo acusado de paraíso fiscal, Dubái siempre ha sido frecuentada por una clientela rusa adinerada, interesada sobre todo en el sector inmobiliario.

Entre ellos hay magnates hoy sancionados por los occidentales, como el antiguo propietario del club de Chelsea, Roman Abramovitch, que visitó casas en Dubái en marzo, según la agencia Bloomberg.

El canciller alemán Olaf Scholz se dijo “convencido” de que Rusia no ganará la guerra en Ucrania y consideró que el presidente Vladimir Putin no “dictará” la paz.

“Putin no debe ganar su guerra. Y estoy convencido: no la ganará”

Además, Olaf Scholz consideró que desde que se inició la guerra entre Rusia y Ucrania, los rusos, “ya no ha logrado sus objetivos estratégicos”, asimismo dijo que “una invasión de toda Ucrania” parece “hoy más alejada que en el inicio de la ofensiva”.

Esto se explica por la resistencia “impresionante” de las fuerzas ucranianas y por la reacción de los aliados occidentales, que impusieron sanciones sin precedente contra Moscú y apoyaron a Kiev, incluso militarmente.

“No hacemos nada que pueda hacer que la OTAN entre en guerra. Esto significaría una confrontación directa entre potencias nucleares... Pero se trata de hacer entender a Putin que no podrá dictar la paz. Ucrania no lo aceptará y nosotros tampoco... Para mí, está claro que Putin no negociará seriamente sobre la paz hasta que no se dé cuenta de que no puede romper la resistencia de Ucrania”

Olaf Scholz, canciller de Alemania