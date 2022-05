La guerra entre Rusia y Ucrania sigue hasta su día 91 desde su inicio el 24 de febrero en medio de una “operación militar especial” para liberar la región de Donbás al este de Ucrania según el presidente ruso Vladimir Putin.

Este miércoles 25 de mayo, en el día 91 de la guerra se reporta que Europa propone confiscar los bienes de los oligarcas rusos que evadan las sanciones.

Mientras que del lado militar Rusia sigue bombardeando con misiles algunas localidades ucranianas, como Zaporiyia, y centra su ofensiva en los principales bastiones ucranianos en el Donbás, desde Severodonetsk y Lysychansk, en Lugansk, a Sloviansk y Kramatorsk en Donetsk.

También se informa que al menos 22 mil residentes de Mariúpol (sureste) murieron durante los tres meses de bombardeos y asedio de las tropas rusas a esa ciudad costera de Ucrania, cuyo puerto, sin embargo, vuelve a registrar actividad.

El asesor de la alcaldía, Petro Andriushchenko, dijo de manera gráfica que “Mariúpol es ahora una ciudad de fantasmas”.

En tanto, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski lamentó este miércoles la falta de “unidad” que, en su opinión, muestran los países occidentales frente a la guerra en Ucrania, cuando se cumplen tres meses del inicio de la guerra.

Sobre la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, se mostró confiada este miércoles en que el ingreso de ambos países al Tratado del Atlántico Norte pueda materializarse pronto y en que Turquía levantará el bloqueo a su entrada.

Por su parte Rusia, ha anunciado que comenzará a pagar su deuda externa en rublos, a raíz de la decisión de Estados Unidos de poner fin a una exención que permitía a Moscú realizar esos pagos en dólares.

También, el parlamento ruso aprobó hoy una ley en la que retira el límite de edad para servir en el Ejército coincidiendo con la campaña militar rusa en Ucrania

Por decreto Rusia facilita concesión de pasaportes rusos a residentes del sur de Ucrania

Rusia facilitará a los habitantes de las regiones de Zaporiyia y Jersón, en el sur de Ucrania, la obtención de un pasaporte ruso, gracias a trámites “simplificados”, según un decreto presidencial publicado este miércoles.

Jersón está totalmente en manos rusas y Zaporiyia, parcialmente, tras la ofensiva en Ucrania iniciada por Moscú hace tres meses.

Las nuevas autoridades de las dos regiones expresaron su deseo de unirse a Rusia. El decreto presidencial se aplica, desde 2019, a los habitantes de los territorios separatistas de Lugansk y Donetsk, cuyos militares participan desde febrero en los combates al lado de Rusia y contra Ucrania.

Centenares de miles de habitantes de estos territorios separatistas ya tienen pasaporte ruso.

El lunes, las autoridades prorrusas de Jersón anunciaron la instauración de la moneda rusa, el rublo, en la región, de manera paralela a la grivna, la moneda ucraniana.

Ucraniano herido tras ataques militares de Rusia (FADEL SENNA / AFP)

Rusia se planteará intercambio de prisioneros con Ucrania tras juicios

Rusia analizará la posibilidad de intercambiar prisioneros con Ucrania después de que sean juzgados los combatientes ucranianos detenidos, informó el miércoles el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Andrei Rudenko, citado por las agencias rusas.

“Analizaremos todo esto después de que los que se rindieron sean juzgados y se dicten sentencias... Antes de esto, las discusiones sobre un intercambio son prematuras” Andrei Rudenko, viceministro para Relaciones Exteriores

Las autoridades ucranianas desean organizar un intercambio de prisioneros de guerra, pero las autoridades rusas consideran que una parte de ellos, que pertenecen al batallón Azov, son combatientes neonazis culpables de crímenes de guerra y no militares.

Sin embargo, Andrei Rudenko aseguró el miércoles que no Rusia no se planteaba tal intercambio. “No, no analizaremos esto. No tenemos esta información en el ministerio de Asuntos Exteriores”, dijo.

Soldados en la guerra de Rusia y Ucrania/AFP (OLGA MALTSEVA / AFP)

Rusia pide el fin de las sanciones para evitar crisis alimentaria mundial

Andrei Rudenko, viceministro para Relaciones Exteriores exigió el miércoles el fin de las sanciones contra Moscú para evitar así una crisis alimentaria mundial debido a la interrupción de las exportaciones ucranianas de cereales desde el inicio de la ofensiva rusa.

“La resolución del problema alimentario requiere un punto de vista comprensivo, que implica sobre todo el fin de las sanciones contra las exportaciones rusas y las transacciones financieras” Andrei Rudenko, viceministro para Relaciones Exteriores

También exigió que “Kiev desmine” los puertos del mar Negro para que los navíos puedan exportar cereales. El diplomático aseguró que Rusia estaba dispuesto a “garantizar un corredor humanitario” a los barcos.

Ucrania tiene tierras muy fértiles y era antes de la guerra el cuarto exportador mundial de maíz y el tercero de trigo.

El conflicto interrumpió el comercio y el cultivo y Rusia es acusado por Ucrania y los países occidentales de impedir las exportaciones de cereales por el mar Negro, lo que aumenta el riesgo de una grave crisis alimentaria mundial.

Trigo y harina. (Internet)

UE busca un marco legal para confiscar activos de oligarcas rusos sancionados

La Comisión Europea presentó este miércoles un proyecto de ley que torna más difícil que oligarcas rusos evadan las sanciones del bloque y busca definir un marco legal para la confiscación de activos para pagar la reconstrucción de Ucrania.

“Mientras continúa la agresión rusa contra Ucrania, es primordial que las medidas restrictivas de la UE se implementen por completo y no se debe permitir la violación de esas medidas... Las propuestas de hoy tienen como objetivo garantizar que los activos de las personas y entidades que violen las medidas restrictivas puedan ser efectivamente confiscados en el futuro” Comisión Europea en un comunicado

En el aspecto más controvertido de las nuevas propuestas, la Comisión espera obtener la aprobación de los estados miembros para permitir que activos de personas sancionadas sean confiscados, y no apenas congelados como ocurre actualmente.

La aplicación de las sanciones europeas depende de los países del bloque, en un verdadero mosaico regulatorio que a menudo permite a los sancionados evadir las medidas restrictivas.

De acuerdo con la Comisión, las sanciones están sujetas a cuarenta regímenes legales diferentes, que varía entre un delito grave y una mera infracción administrativa.

Para unificar la aplicación de las medidas, la Comisión propuso agregar la violación de sanciones a la lista de delitos de la UE, allanando el camino hacia un estándar común sobre su implementación en los estados miembros.

Una vez adoptado ese paso, la UE definiría con más cuidado lo que constituye un incumplimiento de las sanciones, para facilitar el enjuiciamiento de infractores en toda Europa y que las autoridades trabajen de manera más efectiva.

La UE ha adoptado cinco paquetes de sanciones a funcionarios y millonarios rusos por la invasión de Ucrania, y ahora negocia una sexta ronda que podría incluir la prohibición de las importaciones de petróleo de Rusia.

Se espera que los líderes de la UE discutan estas propuestas en una cumbre prevista para el lunes en Bruselas.