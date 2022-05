La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 89 desde su comienzo el 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a las regiones prorrusas de Donbás.

Para este lunes 23 de mayo, la guerra llega a su día 89 por lo que se reporta que el primer soldado ruso es condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra.

Además se reporta que Rusia intensifica sus ataques en el este de Ucrania, en Lugansk y Donetsk, en la región de Donbás, también están atacando la ciudad de Severodonetsk día y noche.

El ejército ucraniano anunció el domingo en Facebook al menos siete civiles muertos y ocho heridos en los bombardeos a 45 comunidades de la región de Donetsk.

En tanto, aunque aún no se tiene claro si Ucrania podría o no adherirse a la Unión Europea hay países que refrendan su apoyo mientras que otros no.

Por ejemplo, el presidente polaco apoyó la candidatura ucraniana y dijo que “se debe respetar” a los pueblos que “derramaron su sangre” para pertenecer a Europa, mientras que en un mensaje al mandatario francés, Emmanuel Macron, que propone una “comunidad política europea”.

Al mismo tiempo el canciller alemán Olaf Scholz, quien se opone a facilitarle un “atajo” a Kiev para su adhesión a la UE.

En tanto, el ministerio francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune, defendió el domingo estas posturas, señalando que la adhesión de Ucrania a la UE tomaría “sin duda 15 o 20 años”.

Los rusos, por su parte, dicen estar abiertos a volver a la mesa de negociaciones y culpan a Kiev por la ruptura de las discusiones de paz.

No obstante, este lunes Volodímir Zelenski participa en el el primer día del Foro Económico de Davos el fin de cualquier tipo de comercio con Rusia y el “máximo” de sanciones posibles, al tiempo que volvió a reclamar armas para su país.

Rusia está estudiando el plan de paz propuesto por Italia: viceministro de Relaciones Exteriores

Rusia recibió el plan de paz propuesto por Italia y está estudiándolo, indicó este lunes el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Andrei Rudenko, citado por las agencias de noticias rusas.

“Lo recibimos hace poco. Lo estamos estudiando... Cuando hayamos terminado de estudiarlo, diremos lo que pensamos de él” Andrei Rudenko, viceministro ruso de Relaciones Exteriores

El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, anunció el viernes que su país había propuesto a la ONU la constitución de un “grupo internacional de facilitación” para intentar lograr “paso a paso” un alto al fuego en Ucrania.

Para Luigi Di Maio, el “grupo de facilitación” propuesto por la ONU “debe intentar reconstruir el diálogo entre dos partes que actualmente están en guerra”.

Los detalles de este plan no se han publicado, pero según el diario italiano La Repubblica el documento, muy detallado, presentado a la ONU y elaborado por diplomáticos del ministerio de Relaciones Exteriores italiano prevé cuatro etapas:

Un alto el fuego en Ucrania y la desmilitarización del frente bajo la supervisión de la ONU. Negociaciones sobre el estatus de Ucrania, que entraría en la UE pero no en la OTAN. Un acuerdo bilateral entre Ucrania y Rusia sobre Crimea y el Donbás (estos “territorios disputados tendrían plena autonomía con derecho a garantizar su propia seguridad, pero estarían bajo soberanía ucraniana). La conclusión de un acuerdo multilateral de paz y seguridad en Europa, que incluya el desarme, el control de armas y la prevención de conflictos.

El negociador ruso Vladimir Medinski dijo el domingo que Rusia estaba dispuesta a reanudar las conversaciones de paz con Ucrania, y afirmó que la suspensión se debía a Kiev.

La víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que la guerra sólo podía terminar por medios “diplomáticos”.

Hasta ahora han habido varios encuentros entre negociadores de ambas partes, pero no han dado resultados concretos.

Primera ronda de vuelta a las negociaciones entre Rusia y Ucrania (HANDOUT / AFP)

Rusia niega causar una crisis alimentaria y dice que Ucrania puede exportar a Polonia

Rusia negó este lunes ser la causa de una crisis alimentaria de la que advierte la ONU, y afirmó que Ucrania puede seguir exportando el grano a través de Polonia.

“Rusia siempre ha sido un exportador de grano fiable. Ucrania también era un exportador de grano bastante fiable. Y ahora la parte rusa no impide en absoluto que Ucrania exporte grano a Polonia por ferrocarril” Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa en su rueda de prensa diaria

Trigo y harina. (Internet)

Primer soldado ruso juzgado en Ucrania por crímenes de guerra es condenado a cadena perpetua

Un tribunal de Kiev condenó este lunes a cadena perpetua a un soldado ruso de 21 años hallado culpable de crímenes de guerra, en el primer veredicto de este tipo en Ucrania desde el inicio de la invasión lanzada por Moscú el 24 de febrero.

El abogado de Vadim Shishimarin, Viktor Ovsyannikov, anunció que apelará el veredicto.

“El tribunal halló que (Vadim) Shishimarin es culpable y lo sentenció a cadena perpetua”, dijo el juez Sergiy Agafonov.

Vadim Shishimarin, un sargento ruso, admitió durante el juicio que mató a un civil de 62 años en los primeros días de la ofensiva rusa en el noreste de Ucrania. La víctima empujaba su bicicleta mientras hablaba por teléfono.

La corte lo declaró también culpable de asesinato premeditado.

“El asesinato se cometió con intención directa... Shishimarin violó las leyes y costumbres de la guerra” Juez Sergiy Agafonov

En una audiencia la semana pasada, Vadim Shishimarin declaró que lamentaba lo sucedido y pidió “perdón” a la viuda de la víctima, al tiempo que justificó sus actos por las “órdenes” recibidas.

El soldado escuchó el veredicto en ucraniano desde el banquillo de los acusados. Un intérprete se lo tradujo en ruso.

Según la fiscalía ucraniana, el país abrió más de 12 mil investigaciones por crímenes de guerra desde el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra.