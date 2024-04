La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 785 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 18 de abril 2024, detienen en Alemania a dos presuntos espías rusos por orden de la fiscalía general.

Por otro lado, Rusia afirmó este jueves que una nueva dotación de ayuda de Estados Unidos para Ucrania, que lleva meses bloqueada en el Congreso en Washington y que será votada el sábado, no cambiará la situación en el frente.

Ucrania reitera a las potencias occidentales que necesita con urgencia más municiones y sistemas de defensa antiaéreos, frente a las fuerzas rusas que están a la ofensiva.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, anunció el miércoles que un nuevo paquete de ayuda para Ucrania por 61 mil millones de dólares será votado el sábado, tras meses de bloqueo en el Congreso, en un año electoral.

El Kremlin aseguró este jueves que no le preocupa la posibilidad de que Kiev reciba más ayuda militar occidental.

Primer ministro ucraniano dice que si Ucrania “cae” podría haber una Tercera Guerra Mundial

El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, afirmó que una caída de su país en su guerra con Rusia podría derivar en “una Tercera Guerra Mundial”, al tiempo que pidió “fondos” para poder proteger a su país, en unas declaraciones a la cadena británica BBC .

Shmyhal hizo estas afirmaciones al canal público de televisión al instar al Congreso de Estados Unidos a que apruebe un proyecto de ley que lleva tiempo estancado.

En declaraciones hechas desde Washington, el político ucraniano expresó un “optimismo cauto” ante la posibilidad de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe una medida por la cual se destinarían 61 mil millones de dólares (unos 71 mil millones de euros) a Kiev.

Está previsto que la Cámara de Representantes de ese país vote este sábado un paquete de ayudas para Ucrania que también incluiría a Israel y el Indopacífico, y el presidente estadounidense, Joe Biden, se ha comprometido a firmar la medida de manera inmediata si los legisladores autorizan los fondos, tras varios meses de retrasos en el Congreso.

“Necesitamos este dinero ayer, no mañana, no hoy. Si no protegemos Ucrania... Ucrania caerá. El sistema global de seguridad será destruido y todo el mundo tendrá que encontrar un nuevo sistema de seguridad”, advirtió Shmyhal.

El primer ministro ucraniano señaló que una hipotética caída de su país en su guerra con Rusia derivaría en “muchos conflictos, muchos tipos de guerras y al final esto podría llevar a una Tercera Guerra Mundial”.

Duros ataques rusos y ucranianos (EFE)

Rusia denuncia un nuevo ataque sin daños con un dron a la central nuclear de Zaporiyia

La central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, ha sufrido este jueves otro ataque con un dron, que no logró dañar sus instalaciones, denunció la administración de la planta en Telegram.

“Nadie resultó herido como resultado del ataque. No hay destrucciones”, informó la central.

El mensaje oficial agrega que el aparato no tripulado fue neutralizado sobre la cúpula de la sala del simulador del centro de mando de la central.

El anterior ataque contra esa sala se produjo el pasado 9 de abril.

“Las fuerzas armadas ucranianas llevan dos semanas atacando la ciudad de Energodar y la central nuclear de Zaporiyia, creando así una amenaza para la seguridad nuclear”, según administración de la planta, la mayor de Europa de este tipo.

La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, acusó este jueves a países occidentales de “chantaje nuclear”, ya que exigen devolver el control sobre la central a Ucrania para que cesen sus bombardeos.

Desde hace dos semanas Moscú ha denunciado varios ataques a la planta de Zaporiyia que sus tropas controlan desde marzo de 2022.

El Kremlin calificó previamente de “muy peligrosa provocación” los ataques contra la central, mientras Ucrania negó su responsabilidad sobre cualquier operación militar contra la planta.

Rusia y Ucrania se acusan sistemáticamente de utilizar la central con fines militares y de amenazar de esa forma la seguridad nuclear en la zona y en toda la región.

Rusia advierte de otro ataque con dron en la planta nuclear de Zaporiyia (Cortesía)

Detienen en Alemania a dos presuntos espías rusos por orden de la fiscalía general

La policía alemana detuvo a dos presuntos espías rusos por orden de la fiscalía general, según confirmó esta después de que circularan informaciones al respecto.

Los dos hombres estaban bajo sospecha de preparar actos de sabotaje con explosivos en Alemania por encargo de los servicios secretos rusos y la detención se produjo en la ciudad de Bayreuth (norte de Baviera).

El principal sospechoso es un ciudadano ruso-alemán de 39 años al que un comunicado de la fiscalía identificó como Dieter S.

La fiscalía considera que Dieter S. vigiló con su cómplice, Alexander J., también ciudadano ruso-alemán, instalaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Alemania, entre ellas un importante campo de prácticas en el que reciben instrucción militares ucranianos.

La fiscalía asegura que Dieter S. tiene contactos con los servicios secretos rusos con los que estudia posibles actos de sabotaje desde octubre de 2023, para socavar el respaldo militar prestado por Alemania a Ucrania.

Dieter S. se declaró dispuesto a perpetrar atentados contra infraestructura militar e industrial en Alemania para lo que recabó información sobre posibles objetivos y contó con el apoyo de Alexander J. desde marzo de 2024.

Por otra parte, se sospecha que Dieter S. estuvo luchando entre diciembre de 2014 y septiembre de 2016 en una unidad armada de la autoproclamada República Popular de Donetsk, calificada por la fiscalía como organización terrorista.