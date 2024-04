La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 784 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 17 de abril 2024, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN pide a los aliados priorizar envío de armas a Ucrania frente a defensa propia.

En el campo de batalla al menos 17 personas murieron y alrededor de 60 resultaron heridas en Cherníguiv en un ataque ruso a plena luz del día con tres misiles Iskander contra esta ciudad del norte de Ucrania, según el último balance ofrecido por los servicios de emergencia ucranianos.

El impacto de los misiles ha provocado daños en al menos 16 viviendas, según el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Oleksandr Lomako.

Cherníguiv está situada cerca de la frontera con Bielorrusia y tenía antes de la guerra casi 300 mil habitantes.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha calificado de “terrorista” este ataque ruso, y ha reclamado a sus socios occidentales que envíen más sistemas de defensa aérea para que Ucrania pueda proteger a su población de golpes como este.

”Esto no sucedería si Ucrania recibiera suficientes medios de defensa antiaérea, y tampoco si el mundo tuviera la suficiente determinación para hacer frente al terror ruso”, declaró el jefe del Estado en sus redes sociales.

Los organizadores de una campaña de financiación colectiva eslovaca planean recaudar un millón de euros (1.1 millones de dólares) para comprar municiones para Ucrania, desafiando la negativa de su gobierno a enviar ayuda militar a ese país devastado por la guerra.

Miles de personas lograron colectar 575 mil euros desde el lunes, cuando el grupo “Paz para Ucrania” lanzó la iniciativa.

Desde que llegó al poder el año pasado, el primer ministro eslovaco Robert Fico puso fin a la ayuda militar a Ucrania y aboga por conversaciones de paz con Rusia.

“Nosotros, el pueblo de Eslovaquia, queremos y podemos ayudar” a Ucrania, dijo el miércoles Zuzana Izsakova, representante de la iniciativa.

“Queremos demostrar que no son sólo el gobierno y Robert Fico quienes deciden esta cuestión”, explicó.

La organización tiene previsto destinar el dinero recaudado a un proyecto internacional liderado por República Checa para la compra de municiones para Kiev.

El primer ministro checo indicó el martes que veinte países ya se habían comprometido a financiar la compra de 500 mil municiones fuera de Europa.

El gobierno eslovaco no se unió al proyecto checo.

Marian Kulich, otro representante de “Paz para Ucrania”, indica que la iniciativa eslovaca surgió del desacuerdo con las posiciones del gobierno sobre Ucrania.

Más de 50 mil soldados rusos habrían muerto desde el inicio de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, según un recuento realizado por el servicio en lengua rusa de la BBC y el sitio ruso Mediazona.

El cálculo, publicado tras una investigación conjunta y finalizado el 7 de abril de 2024, se basa en diversas fuentes de información, como comunicados de prensa oficiales, noticias en prensa y redes sociales, o mediante visitas a cementerios.

Ni Ucrania ni Rusia han publicado balances oficiales de sus pérdidas desde el inicio de la guerra, por lo que ambos medios advierten que su recuento no pretende ser exhaustivo.

A finales de febrero, Ucrania estimaba en 31 mil el número de sus soldados muertos, mientras que el ejército ruso evita comunicar sus pérdidas militares.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recurrió este miércoles a la “ley sobre los secretos de Estado” y al “caso particular” de la invasión rusa de Ucrania para justificar la ausencia de comunicación oficial sobre las pérdidas militares de su ejército.

En agosto pasado, el New York Times, citando a funcionarios estadounidenses, estimó las pérdidas militares rusas en 120 mil soldados muertos.

El 29 de enero, en una respuesta escrita a un parlamentario, el ministro de Defensa británico, James Heappey, fijó en 350 mil el número de soldados rusos muertos o heridos.

En su trabajo, BBC Russian y Mediazona se interesaron particularmente por la suerte que tuvieron los presos de las cárceles rusas reclutados para combatir en el frente.

Decenas de miles de reclusos fueron enrolados desde las prisiones rusas a cambio de una promesa de liberación.

Según la investigación de los dos medios, sobre una muestra de más de mil prisioneros, la mitad de los reclutados por el ejército ruso habían muerto dos meses después de haber sido enviados al frente.

Los reclutados por el grupo paramilitar Wagner morían en general tres meses después de su alistamiento.

Los dos medios señalan también que más de 27 mil 300 soldados rusos murieron en el segundo año del conflicto “lo que ilustra el enorme coste humano de las ganancias territoriales” obtenidas por el ejército enviado por el gobierno de Vladimir Putin.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió este miércoles a los países aliados que den prioridad al envío de armas a Ucrania para defenderse de Rusia, frente a la necesidad de cumplir los objetivos de reservas de la Alianza para la defensa propia.

Stoltenberg también confirmó que el viernes tendrá lugar la reunión del Consejo OTAN-Ucrania que había solicitado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que participará el mandatario y los ministros de Defensa aliados para “abordar las necesidades más urgentes de apoyo a Ucrania” y, en particular, de defensa aérea y munición de artillería.

El político noruego dejó claro que, en tanto que secretario general de la OTAN, es “importante que todos los aliados alcancen y cumplan los objetivos de capacidad”.

“Pero me he dado cuenta de que, al menos a corto plazo, puede haber un conflicto entre cumplir todos los objetivos y suministrar lo que Ucrania necesita ahora, y por eso he dejado claro que si la única forma de prestar apoyo a Ucrania es quedar por debajo de los objetivos de capacidad de la OTAN, pues eso es lo que hay que hacer”

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN