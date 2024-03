La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 761 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 25 de marzo 2024, por emergencia evacuan a casi un millar personas de un centro médico de Moscú tras un aviso de bomba, tras los atentados registrados el pasado 22 de marzo en la sala de conciertos del “Crocus City Hall” en Krasnogorsk, en los límites de Moscú, lo que dejó 137 muertos.

Pese a los duros ataques en Moscú, el conflicto con Ucrania sigue porque se registraron once personas resultaron heridas en un ataque ruso con drones en el sur de Ucrania, informaron el lunes fuentes oficiales, mientras una central eléctrica en Rusia se incendió tras un ataque ucraniano con drones.

Las autoridades ucranianas afirmaron que el ejército ruso bombardeó las regiones sureñas de Mikolaiv y Odesa.

El ataque ruso dejó 11 heridos en Mikolaiv, dijo la portavoz militar ucraniana, Nataliya Gumenyuk, a la televisión nacional.

En Rusia se declaró un incendio en una central eléctrica en la región de Rostov, dijo el gobernador local, Vasili Gólubev, tras una ola de ataques ucranianos con drones.

Kremlin dice que no hay hipótesis definida sobre atentado asumido por el Estado Islámico

El Kremlin aseguró el lunes que aún que no hay una “hipótesis definida” sobre la autoría de atentado del viernes contra la sala de conciertos Crocus Ciy Hall que causó al menos 137 muertos y que fue reivindicado de inmediato por el Estado Islámico.

“La investigación continúa, de momento no se ha hecho pública ninguna hipótesis definida” Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa en su rueda de prensa telefónica diaria

El portavoz del Kremlin contestó así a la pregunta de por qué en las declaraciones oficiales de Putin y otros altos funcionarios rusos sobre el brutal ataque terrorista no se menciona al Estado Islámico.

“Se habló solo de datos preliminares, aún no ha habido hipótesis. Hay que esperar la información de los cuerpos de seguridad” Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa en su rueda de prensa telefónica diaria

Además, Peskov defendió la actuación de los servicios de seguridad rusos, sometidos a duras críticas en las redes sociales.

“Los servicios de seguridad trabajan incansablemente y hacen frente a todas las amenazas, a todos los desafíos que afronta nuestro país y nuestra sociedad” Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa

Subrayó que los servicios secretos rusos “operan por su cuenta” y negó que haya algún contacto al respecto con sus homólogos occidentales.

El portavoz de Kremlin agregó que “no hay ni una sola ciudad ni un solo país que esté totalmente protegido de la amenaza del terrorismo”.

“La lucha contra el terrorismo es un proceso permanente que exige una plena cooperación internacional”, subrayó, para añadir que actualmente, en este “periodo de confrontación, agudizado al máximo, no es que no haya cooperación en plena medida, no la hay en ninguna medida”.

En su mensaje a la nación el sábado el presidente, Vladimir Putin, no mencionó en ningún momento al Estado Islámico a una supuesta amenaza yihadista, pero sí indicó que los terroristas se dirigían a la frontera con Ucrania.

Tiroteo masivo en Moscú, Rusia deja al menos 40 muertos (AFP)

Rusia presenta ante tribunales a presuntos terroristas responsables del atentado en Crocus City Hall

Tras registrarse la dura tragedia y muertes de al menos 137 personas del atentado de Crocus City Hall, Krasnogorsk, Moscú.

Rusia atrapó a al menos cuatro implicados a los que se les acusa de terrorismo y fueron presentados ante tribunales rusos, los que podrían determinar cadena perpetua para los detenidos.

La justicia rusa decretó el domingo prisión preventiva por dos meses para los cuatro hombres señalados de perpetrar los ataques contra civiles en Crocus City Hall.

Los primeros en presentarse ante el juez fueron dos varones identificados como Saidakrami Rachabalizoda y Dalerdzhon Mirzoev.

Durante la vista, Mirzoev dijo que es ciudadano de Tayikistán y que tiene tres hijos menores.

El acusado, que reconoció plenamente su culpa, vivía en la región de Moscú con documentos de residencia caducados hace tres meses.

A la vez, el acusado no tenía antecedentes penales, señalan los medios rusos. Rachabalizoda, de 30 años, también admitió su culpa.

El acusado está casado, tiene un hijo y no cuenta con antecedentes penales. Los otros dos sospechosos del ataque terrorista que fueron llevados este domingo al tribunal de Basmanni de Moscú tras su detención el sábado en la región rusa de Briansk son Fariduni Shamsudin y Muhammadsobir Faizov.

Faizov, de 19 años, vestía una bata blanca y estaba acompañado por dos médicos al ser llevado a la corte desde un hospital, donde ingresó tras resultar herido durante su detención.

Shamsudin dijo al juez que trabajaba en una fábrica en la región de Moscú y que tiene un hijo de ocho meses.

Mientras Faizov, que no está casado, declaró que antes trabajaba como peluquero en la ciudad de Ivánovo y actualmente estaba desempleado.

Según los últimos datos, el atentado del viernes pasado, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, ha dejado 137 muertos.

Mientras, el número de heridos subió este domingo de 154 a 180 personas.

De acuerdo con medios rusos, algunos supervivientes del atentado tardaron más de un día en solicitar ayuda médica porque se encontraban en estado de ‘shock’.

En total, las fuerzas de seguridad rusas han detenido a once personas vinculadas con el atentado, cuatro de las cuales participaron personalmente en la matanza, según las autoridades.

Rusia tras los atentados de Crocus Ciy Hall (MIKHAIL METZEL / AFP)

En tanto el domingo 24 de marzo, fue declarado en Rusia día de luto nacional, en el que ciudadanos dejaron enormes ofrendas florales, juguetes afuera del edificio destruido del Crocus City Hall.

El presidente ruso, Vladimir Putin prendió una vela en memoria de los fallecidos en este duro atentado.

Rusia tras los atentados de Crocus Ciy Hall (MIKHAIL METZEL / AFP)

Evacuan a casi un millar personas de un centro médico de Moscú tras un aviso de bomba

Cerca de un millar de pacientes de un centro médico de Moscú fueron evacuados este lunes tras un aviso de bomba, informaron los medios rusos.

Se trata del Centro de Diagnóstico del Hospital de Pirogov, en una de cuyas instalaciones se encuentran algunos de los heridos en el atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall, informa el diario digital Gazeta.ru.

“Lo podemos confirmar. Hubo una evacuación que afectó a 900 personas”, dijo una fuente sanitaria a la agencia TASS.

Previamente, la dirección del centro médico recibió una carta en la que se avisaba que en varias plantas del edificio fueron escondidas unas mochilas con explosivos que se activarían en 40 minutos. Los especialistas rusos trabajan ahora en el lugar.

Este domingo la Policía rusa desalojó el centro comercial London Mall en San Petersburgo tras recibir un aviso de bomba.

Otra mujer fue detenida ayer por un falso aviso de bomba en un avión que se disponía a despegar desde Moscú con destino a Ereván, capital de Armenia.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall, a 20 kilómetros del centro de Moscú, ha dejado al menos 137 muertos y 182 heridos.