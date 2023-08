La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 541 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy viernes 18 de agosto 2023, Estados Unidos asegura a Dinamarca y a Países Bajos que enviará aviones caza F-16 a Ucrania.

La defensa antiaérea rusa derribó esta madrugada un dron sobre Moscú, cuyo restos cayeron junto al pabellón de exposiciones Expocenter sin causar daños significativos, informó el alcalde de esta capital, Serguéi Sobianin.

El Ministerio de Defensa de Rusia denunció por su parte que “sobre la 04:00 horas (hora local) el régimen de Kiev lanzó un nuevo ataque terrorista con el empleo de un dron contra instalaciones de Moscú y la región de Moscú”.

”Debido a que fue alcanzado por los medios de defensa antiaérea el dron modificó su trayectoria y cayó en un edificio... No hubo víctimas ni se produjo un incendio”, recalcó Defensa.

Fuentes de los servicios de emergencia citadas por la agencia oficial TASS indicaron que la fachada de uno de los sectores del Expocenter sufrió daños en una superficie de 30 metros cuadrados.

El pabellón de exposiciones se encuentra junto a Moskvá-City, un conjunto de rascacielos que alberga varios ministerios y que ha sufrido ataques con drones anteriormente.

Debido a la emergencia los tres principales aeropuertos de Moscú -Vnúkovo, Domodédovo y Sheremétevo- suspendieron sus operaciones, que reanudaron a las 04:30 hora local, informó Rosaviatsia, la agencia federal rusa para la aviación civil.

Autoridades rusas admiten que comando ucraniano cruzó a orilla este del Dniépr

El gobierno de ocupación nombrado por Rusia en la región ucraniana de Jersón reconoció este viernes que un comando ucraniano cruzó el río Dniépr, que marca la línea del frente en esta zona, y que lograron ocupar temporalmente una posición de la orilla este.

“Grupos de saboteadores pudieron esconderse en los alrededores de la localidad” de Kozachi Laheri, controlada por Rusia, informó a la agencia TASS Vladimir Saldo, gobernador instalado por Moscú en la zona bajo ocupación rusa de la región de Jersón, en el sur de Ucrania.

Saldo aseguró que la zona fue “despejada” y que “ya no hay militares ucranianos”.

Esta información se produce en un momento en el que Ucrania libra una contraofensiva para recuperar los territorios ocupados por Rusia .

Ucrania retomó la orilla del oeste del Dniépr en la región de Jersón en noviembre y, desde entonces, lanza operaciones esporádicas al otro margen .

Las autoridades ucranianas reconocieron que enfrentan dificultades, incluyendo resistencia de los rusos en Járkov, en el noreste, donde Moscú afirma que sus tropas ganan terreno. Ucrania afirma que avanzó en el este.

Guerra Rusia Ucrania, Volodímir Zelenski vista Jersón zona ocupada por los rusos (EFE)

Xi Jinping asistirá a la cumbre de los BRICS y visitará Sudáfrica

El presidente de China, Xi Jinping, viajará a Sudáfrica del 21 al 24 de agosto para participar en la 15ª cumbre de los BRICS y realizará una visita de Estado al país africano, confirmó este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Xi acude a la cita por invitación del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, con quien también copresidirá un diálogo entre líderes de China y África, informó la Cancillería.

Así, en la cumbre estarán los presidentes de Brasil, India, China y Sudáfrica, mientras que Rusia estará representada por su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Sudáfrica estuvo en el foco de atención tras confirmar en marzo pasado su invitación al presidente ruso, Vladimir Putin, pese a la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra él por crímenes de guerra presuntamente cometidos en Ucrania.

Brasil, Rusia, India y China constituyeron en 2006 el grupo BRIC, al que se unió Sudáfrica en 2010, lo que añadió la letra ‘S’ al acrónimo.

La cumbre de Sudáfrica será la primera que los BRICS celebrarán en persona desde la pandemia de covid-19.

Vladimir Putir y Xi Jinping tienen reunión; quieren poner orden en "mundo caótico" (Bloomberg / Internet)

Estados Unidos asegura a Dinamarca y a Países Bajos que enviará aviones caza F-16 a Ucrania

Estados Unidos dio garantías a Dinamarca y a Países Bajos de que agilizará las aprobaciones necesarias para asegurar el envío de cazas F-16 a Ucrania una vez completado el entrenamiento que lideran ambos países, confirmó a la agencias de noticias EFE el jueves una fuente del Gobierno estadounidense.

La fuente dijo que, de esta manera, Kiev podrá aprovechar sus nuevas capacidades tan pronto como termine su entrenamiento el primer grupo de pilotos ucranianos.

La noticia se conoce poco después de que las autoridades de Ucrania admitieran que no esperan recibir este año los anhelados cazas de fabricación estadounidense, que Kiev lleva tiempo solicitando .

En un mensaje recogido por la agencia ucraniana Ukrinform, el portavoz de las fuerzas aéreas, Yuriy Ignat, dijo que “está claro que Ucrania no recibirá ni en otoño ni en invierno los F-16 necesarios para nuestra defensa”, añadiendo que los pilotos ucranianos están preparados para recibir la instrucción y que espera que no haya “demoras” en ese proceso.

En julio, el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, aseguró que la coalición de once países aliados que participarán en el entrenamiento de pilotos ucranianos para el manejo de los F-16 empezarían su instrucción militar en agosto.

Países Bajos, por su parte, confirmó que el centro de entrenamiento quedará instalado en Rumanía.

Según la cadena CNN, sin embargo, Estados Unidos aún no ha recibido un plan de entrenamiento formal, que Washington necesita para aprobar el envío de material de instrucción clasificado.

Mientras tanto, c ontinúa la contraofensiva ucraniana contra las fuerzas del Kremlin, que de momento no está logrando el tipo de victorias en el frente que muchos esperaban.

De hecho, el periódico The Washington Post publicó este jueves una información sobre un informe de inteligencia clasificado que predice que Kiev no logrará su objetivo principal de alcanzar la ciudad de Melitopol, en el sureste del país, por lo que Ucrania no conseguiría cortar el acceso a Crimea de los rusos.

Biden inicialmente se mostró contrario a enviar cazas F-16 a Ucrania, pero los envíos de material militar de Washington llevan incluyendo armamento cada vez más contundente a medida que el conflicto parece enquistarse más y más.