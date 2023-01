La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 320 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 9 de enero 2023 la guerra llegó a su día 320, en el que el Kremlin dice que las armas de Occidente entregadas a Ucrania “sólo prolongarán el sufrimiento de los ucranianos” ya que estas no serían una amenaza para el ejército ruso.

Además a pesar de que Vladimir Putin estableció la tregua de 36 horas por la Navidad ortodoxa acusan a las fuerzas armadas de ese país no respetarla, puesto que los ataques en contra de Ucrania no cesaron.

La tregua ha terminado puesto que las hostilidades continúan.

Una vez concluida la tregua la pasada medianoche, el ejército ruso atacó el domingo las posiciones ucranianas en las regiones de Donetsk, Lugansk y Járkov.

En las últimas 24 horas las tropas rusas habrían derribado cinco aviones ucranianos: dos Su-25, un Su-27, un Su-24 y un MiG-29.

Según el Estado Mayor ucraniano, las tropas rusas atacaron también en las últimas 24 horas las regiones sureñas de Jersón y Zaporiyia, incluido una misión de la ONU.

Por su parte, los prorrusos acusaron a las fuerzas ucranianas de dañar con misiles dos centrales termoeléctricas en Donetsk, donde habrían muerto dos mujeres en el ataque contra una tercera planta.

La guerra por el momento no tiene aspiraciones a que termine porque altos mandos ucranianos sospechan que Moscú se propone movilizar a otros 500 mil reservistas en los próximos meses.

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia informaba de que conocida como agrupación militar regional creada el pasado año por Moscú y Minsk ha intensificado sus entrenamientos tras el incremento en número de efectivos y material bélico.

”La intensidad de los ejercicios no deja de aumentar. El objetivo es estar listo para rechazar al agresor en todos los frentes. La preparación de la agrupación militar regional transcurre prácticamente sin pausas”, informó el canal de televisión ministerial VoenTV.

El entrenamiento conjunto tiene en cuenta “la experiencia recibida por los soldados rusos durante la operación militar especial” en Ucrania, añadió.

Minsk ha reconocido la llegada a su territorio de nuevos convoyes ferroviarios con tropas y equipos militares rusos, dos de los cuales habrían arribado esta misma semana con unos mil 500 hombres a la ciudad bielorrusa de Vitebsk, según la prensa independiente.

Recientemente, el secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexandr Vólfovich, aseguró que ese contingente tiene “objetivos exclusivamente defensivos y su misión es, ante todo, la defensa de la fronteras occidentales de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia”.

A esto hay que sumar que Minsk anunció hoy maniobras aéreas tácticas conjuntas del 16 de enero al 1 de febrero, para lo que la escuadrilla rusa ya habría aterrizado en territorio bielorruso.

En dichos ejercicios se utilizarán todos los aeródromos y polígonos de la Fuerza Aérea y de las fuerzas de defensa antiaérea bielorrusa.

Con todo, las autoridades ucranianas han descartado de momento una ofensiva desde territorio bielorruso similar a la de febrero del pasado año.

Rusia afirmó el domingo que bombardeó dos cuarteles militares en Kramatorsk, en el este de Ucrania, e infligió duras pérdidas a su adversario en “represalia” al ataque ucraniano en Makéyevka en Año Nuevo, una reivindicación negada por Ucrania.

Serguéi Cherevaty, uno de los portavoces del ejército ucraniano, negó que el bombardeo provocara tantas pérdidas:

“Esta información es igual de cierta que el hecho de que los rusos habían destruido todos nuestros HIMARS”, el sistema de lanzamisiles estadounidense utilizado en el bombardeo de Makéyevka, en que murieron al menos 89 soldados rusos.

“Las tropas rusas no tienen la capacidad de efectuar bombardeos de alta precisión”, añadió Cherevaty en declaraciones a un medio local.

Los bombardeos rusos son habituales en Kramatorsk, controlada por el ejército ucraniano y situada en la región de Donetsk.

Según las autoridades ucranianas, siete cohetes cayeron sobre Kramatorsk la noche del sábado. Otros dos cayeron sobre la localidad vecina de Kostiantynivka.

Pavlo Kirilenko, jefe de la administración regional ucraniana de Donetsk, dijo que los misiles impactaron “una institución educativa, un edificio industrial y un garaje cooperativo”.

Además, aseguró que no provocaron bajas en el bando ucraniano.

El ministerio de Defensa ruso no precisó cuándo tuvo lugar el bombardeo, pero sí que aseguró que “en las últimas 24 horas” detectaron los lugares de bases temporales del ejército ucraniano en Kramatorsk.

Según Moscú, más de mil 300 soldados ucranianos estaban desplegados en esas dos bases.

En la madrugada del 1 de enero, poco después del tradicional mensaje de Año Nuevo del presidente ruso, Vladimir Putin, Ucrania atacó una base provisional en Makéyevka, en la región de Donetsk.

Esta ofensiva dejó al menos 89 soldados rusos muertos , el balance de bajas más importantes reconocido por Moscú desde el inicio del conflicto.

Durante la noche del sábado al domingo, concluyó en Ucrania el alto el fuego de 36 horas, anunciado de manera unilateral por Putin y que no impidió que continuaran los combates.

El ejército ucraniano, que no aceptó la tregua, acusó a su enemigo ruso de no haberla respetado.

El alto el fuego ruso concluyó la noche del sábado, es decir, a la medianoche en Moscú y a las 23:00 horas (hora local) en Kiev.

Las entregas a Ucrania de blindados de infantería y otras armas, anunciadas la semana pasada por varios países occidentales, no harán más que “prolongar el sufrimiento” de los ucranianos y “no cambiarán” el equilibrio de fuerzas en el terreno, afirmó este lunes el Kremlin.

“Europa, la OTAN y Estados Unidos ya han inyectado decenas de miles de millones de dólares a Ucrania y en entregas de armas.

Fundamentalmente, esas entregas no pueden cambiar y no cambiarán nada... Esas entregas no harán más que prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano”

Dmitri Peskov, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin