La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 293 desde su comienzo el pasado 24 de febrero, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 13 de diciembre la guerra llegó a su día 293, en el que Ucrania debe reconocer anexiones rusas antes de negociar la paz según el Kremlin.

Además Ucrania pide más apoyo financiero para restablecer su infraestructura eléctrica.

En tanto el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desplegará misiones para “asegurar” cinco centrales nucleares de Ucrania, incluida la de Zaporiyia, actualmente bajo ocupación del ejército ruso, informó el martes el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

Aunque no especificó un calendario ni la importancia de esas misiones, el OIEA ya cuenta con expertos en Zaporiyia, la central más sensible por su proximidad a la línea del frente y por la ocupación rusa.

Según Denys Shmyhal, los expertos del OIEA se desplazarán a Zaporiyia, Rivne, Khmelnytsky, Pivdennukrainsk y Chernóbil, que los rusos ocuparon brevemente al comienzo de su invasión de Ucrania en febrero.

Denys Shmyhal también afirmó que la prioridad de Ucrania es la “desmilitarización” de la planta de Zaporiyia, la mayor de Europa.

Por otra parte las autoridades rusas de ocupación acusaron el martes a las fuerzas leales a Kiev de sabotear un puente a la entrada de Melitópol, la principal ciudad ocupada de la región ucraniana de Zaporiyia.

“El puente de Konstantinovka, en el suburbio este de Melitópol, fue dañado por terroristas”, dijo un responsable de la ocupación rusa, Vladimir Rogov, en Telegram, refiriéndose a un ataque con “explosivos”.

Aunque no especificó el alcance de los daños, las imágenes que publicó mostraban una sección del puente derrumbada.

El viaducto se utiliza para abastecer a las zonas ocupadas de las regiones de Jersón y Zaporiyia, territorios que forman un corredor terrestre que une Rusia y Crimea, península ucraniana anexionada por Moscú en 2014.

El Kremlin responde a Volodímir Zelenski y descarta la retirada de tropas estas Navidades

El Kremlin descartó este martes la retirada de tropas rusas este año, con lo que respondió a una propuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que llamó la víspera a Rusia a hacerlo para Navidades.

”De eso no se puede ni hablar”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Volodímir Zelenski dijo ayer que la Navidad y el Año Nuevo es tiempo de “paz y no de agresión”.

”Propongo que Rusia al menos intente demostrar que es capaz de rechazar la agresión”, dijo en un mensaje telemático a los líderes del G7.

Según Volodímir Zelenski, “sería correcto que esta Navidad comenzara con la retirada de las tropas rusas del territorio internacionalmente reconocido como Ucrania”.

El mandatario aseguró que con este paso Moscú “garantizará el cese fiable de las hostilidades”.

Mientras, según el Kremlin, Kiev tiene primero que “aceptar la realidad” sobre el terreno.

”Estas son las realidades que han ocurrido debido a la línea, la política que ha seguido durante los últimos quince o incluso veinte años el liderazgo de Ucrania y el actual régimen ucraniano... estas realidades hablan de que la Federación Rusa tiene nuevos sujetos a raíz de los referéndum que se realizaron en los territorios” Dmitri Peskov, porta voz del Kremlin

”Sin tener en cuenta estas nuevas realidades, cualquier progreso es imposible”, zanjó el representante de la Presidencia rusa.

Dmitri Peskov también comentó los “tres pasos” propuestos por Volodímir Zelenski para alcanzar la paz en Ucrania, que prevén mayores entregas de armas a Kiev, la preservación de la ayuda económica y financiera, y el uso de la diplomacia para la liberación de los territorios ucranianos.

”Son tres pasos para continuar acciones militares”, dijo.

Guerra Rusia Ucrania (VALERIY SHARIFULIN / AFP)

El presidente polaco garantiza a Putin que la OTAN no agredirá a Rusia

El presidente polaco, Andrzej Duda, afirmó el lunes en Berlín que la garantía que puede recibir Moscú es que la OTAN no agredirá nunca a Rusia como este país está haciendo con Ucrania.

”Lo que podemos decir como personas francas, como políticos, como miembros de la OTAN, que es una alianza de defensa, lo que podemos garantizar a Rusia es el hecho de que nadie de nosotros queremos hacerle a Rusia lo que Rusia está haciendo a su vecino, que nadie tiene la intención de agredir a Rusia” Andrzej Duda, presidente de Polonia

Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, aseguró que nunca hubo esa intención, no la hay ahora y no la habrá en el futuro y eso, dijo, es lo que se le puede garantizar al presidente ruso, Vladimir Putin.

”Lo que les está haciendo a los ucranianos, lo que les hizo a los georgianos (...) eso no tenemos intención de hacérselo a Rusia y eso puedo garantizarlo” Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania

Por otra parte, dio las gracias a Alemania y a su presidente por su oferta de desplegar baterías antimisiles Patriot en Polonia, lo que calificó de “gesto muy importante”, sobre todo después del impacto de un misil en territorio polaco que causó dos muertos.”

Para nosotros en Polonia es un gesto muy importante en el marco de la OTAN, un gesto muy importante de un aliado, un gesto muy importante por parte de un vecino y un gesto muy importante entre nuestras dos naciones”, subrayó.

Resaltó la “gran importancia” que tiene para Polonia este refuerzo de su defensa aérea y antimisiles en materia de seguridad.

Agregó que en los próximos días expertos polacos y alemanes debatirán acerca del lugar idóneo para desplegar estas baterías antimisiles.

Por otra parte, dijo que habló con Steinmeier de la necesidad de dirigirse a la Comisión Europea (CE) para pedir apoyo económico para aquellos países que acogen a refugiados procedentes de Ucrania.

Señaló que actualmente hay unos tres millones de refugiados en Polonia , pero que para muchos es sólo un país de tránsito, lo que significa que también a Alemania, como país vecino, llegarán más personas que huyen de la invasión y la destrucción, del frío, la muerte y las bombas en Ucrania.

Andrzej Duda, presidente de Polonia junto con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (DIMITAR DILKOFF / AFP)

Ucrania cifra en unos 800 millones de euros ayuda de emergencia en energía

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cifró este martes en unos 800 millones de euros (843 millones de dólares) la ayuda de emergencia que necesita en materia de energía Ucrania, blanco diario de ataques rusos, ante el inminente invierno boreal.

“Necesitamos varias categorías de equipos, de transformadores, de equipos para restaurar las redes de alta tensión, turbinas de gas... Nuestro sistema energético necesita una ayuda de emergencia por parte del sistema energético europeo, es decir la importación de electricidad de países de la Unión Europea a Ucrania, al menos hasta el final de la temporada de calefacción” Volodímir Zelenski

“Esto costará alrededor de 800 millones de euros”, precisó el mandatario ucraniano en un discurso por videoconferencia, al inicio de una conferencia internacional de apoyo a Ucrania organizada en París ante representantes de 47 países.

Después de las conferencias de Lugano, Varsovia y Berlín, el encuentro de París busca neutralizar la estrategia desplegada desde octubre por Rusia con el propósito de hacer sufrir a la población y debilitar la resistencia.

“Rusia actúa cobardemente” e “intenta sembrar el terror entre la población” atacando infraestructuras civiles, lo que son “actos de guerra”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, al inicio de la conferencia.

La voluntad de la comunidad internacional es de ayudar a los ucranianos a “resistir durante este invierno” frente a una Rusia, cuyo objetivo es “sumir[los] en la oscuridad y en el frío”, agregó.

La reunión bautizada “Solidarios con el pueblo ucraniano” empezó en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores, en presencia del primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, entre otros dirigentes.

Los participantes se concentran en cinco sectores fundamentales (energía, agua, alimentación, sanidad y transportes) para permitir a Ucrania conservar sus infraestructuras esenciales.

“El objetivo inmediato (...) es que la red eléctrica ucraniana no se hunda, que no tengamos un apagón de varias semanas, que el agua no se congele en las canalizaciones” porque estas estarán entonces fuera de servicio “hasta el verano”, explicaron fuentes diplomáticas francesas.

Este esfuerzo debe conllevar una reparación de las infraestructuras después de cada bombardeo ruso para que la población pueda pasar el invierno y mantener la moral.

Durante la conferencia, se debe anunciar la cifra recaudada para la causa.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania (EFE)

Ucrania debe reconocer anexiones rusas antes cualquier negociación de paz: Kremlin

Ucrania debe ceder los territorios cuya anexión reivindica Rusia antes de cualquier negociación diplomática, declaró este martes el Kremlin, en respuesta a la propuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de organizar una “cumbre de paz global”.

“La parte ucraniana debe tener en cuenta las realidades (...) en el terreno. Esas realidades son que la Federación de Rusia tiene nuevos sujetos a raíz de los referendos que tuvieron lugar en esos territorios” Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin

Asimismo agregó juzgando “imposible cualquier avance” diplomático hasta que Kiev no “tenga en cuenta esas realidades”.

A finales de septiembre, Rusia reivindicó la anexión de cuatro regiones ucranianas, además de Crimea -que se anexionó en 2014-, pese a no controlarlas totalmente. Una decisión mayoritariamente rechazada por la comunidad internacional.

Ucrania, en tanto, reclama que Rusia retire su ejército y entregue todos los territorios que ocupa.

El lunes, el presidente ucraniano reiteró su plan de paz en 10 puntos presentado a mediados de noviembre, que versa sobre el restablecimiento de la integridad territorial, la suerte de los prisioneros o la seguridad alimentaria.

El ejército ucraniano ha hecho retroceder a las tropas rusas en los últimos meses. En respuesta, Moscú ha movilizado a 300 mil reservistas para consolidar sus líneas defensivas y lleva a cabo ataques contra las infraestructuras energéticas del país.