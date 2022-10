La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 231 desde su comienzo el pasado 24 de febrero, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy miércoles 12 de octubre, la guerra llega a su día 231, en el que Ucrania dice haber recuperado territorio en Jersón región anexionada, en tanto Rusia tiene a 8 detenidos por la explosión del Puente de Crimea mientras llegan más sistemas de defensa antiaéreos a las fuerzas ucranianas.

Los servicios de seguridad de Rusia (FSB) también aseguraron haber desbaratado dos intentos de ataques preparados por Kiev en la región de Moscú y en la de Briansk, cerca de la frontera con Ucrania.

Las autoridades ucranianas no confirmaron ni desmintieron estar implicadas en la explosión en el puente, pero han remarcado su voluntad de recuperar Crimea y el resto de territorios ocupados por Rusia.

De su parte, Vladimir Putin prometió una respuesta “firme” a cualquier nuevo ataque contra el territorio ruso que, según Moscú, incluye la península de Crimea y otras cuatro regiones ucranianas anexionadas en septiembre.

Los dos días de bombardeos rusos, que dejaron 19 muertos, más de 100 heridos y graves daños en la infraestructura energética de Ucrania, llevaron a los países occidentales a agilizar el envío de sistemas de defensa antiaérea largamente reclamados por Kiev.

El martes, en una reunión virtual con los dirigentes del G7, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski les reclamó ayuda para crear un “escudo antiaéreo” y advirtió de que Rusia tiene aún “medios para intensificar su ofensiva”.

Antes de una reunión de la OTAN este miércoles, su secretario general, Jens Stoltenberg, aseguró que “la prioridad máxima [del encuentro] será una mayor defensa aérea para Ucrania”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, abordará hoy los problemas con Occidente durante su intervención en la sesión plenaria de la V Semana de la Energía de Rusia, en medio de las acusaciones rusas de sabotaje de los gasoductos Nord Stream.

Vladimir Putin dice que fugas del Nord Stream son “terrorismo internacional” que benefician a EEUU, Polonia y Ucrania

Las fugas que afectaron los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania son un “acto de terrorismo internacional”, denunció el miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, asegurando que este incidente beneficia a Estados Unidos, Polonia y Ucrania.

“Los beneficiados están claros... Puesto que (este incidente) refuerza la importancia geopolítica de los sistemas de gas restantes, el que pasa por el territorio de Polonia... y de Ucrania, y que Rusia construyó asumiendo el costo. Pero también a Estados Unidos, que ahora puede entregar su energía a precios elevados” Vladimir Putin

El presidente ruso consideró este miércoles que la “pelota está en el tejado” de la Unión Europea (UE) en cuanto a la reanudación del suministro del gas ruso a través sistema del ducto Nord Stream 2, que no se vio afectado por las explosiones.

“Rusia está lista para retomar las entregas” a través de ese tubo submarino que nunca se puso en funcionamiento a causa de la ofensiva en Ucrania, dijo Vladimir Putin durante el foro sobre energía.

“La pelota está en el tejado de la UE, si quiere, no tiene más que abrir el grifo”, declaró Vladimir Putin y añadió que los otros gasoductos del sistema Nord Stream no se repararían si no se garantizaba su uso.

Dinamarca y Suecia alertan por fuga de gas en gasoductos de Nord Stream (JOHN MACDOUGALL / AFP)

Ucrania recibió su primer sistema de defensa antiaérea enviado por Alemania

Ucrania recibió su primer sistema de defensa aérea Iris-T desde Alemania, indicó su ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov.

“Una nueva era de la defensa aérea ha empezado en Ucrania. Los Iris-T de Alemania ya están aquí. Los estadounidenses NASAMS están llegando. Esto es solo el comienzo. Necesitamos más. No hay dudas de que Rusia es un Estado terrorista. Es un imperativo moral proteger el cielo de Ucrania para salvar a nuestra población” Oleksiy Reznikov, ministro de defensa ucraniano

En junio, el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz había prometido a Kiev sistemas Iris-T capaces, según él, de proteger una gran ciudad contra los bombardeos aéreos.

El lunes, cuando Rusia envió decenas de misiles sobre varias ciudades ucranianas, la ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, aseguró que el primero de estos dispositivos sería provisto a Kiev “en los próximos días” y que otros tres llegarían el próximo año.

El sistema Iris-T ofrece un escudo de protección de 20 kilómetros y 40 kilómetros de longitud.

El ejército alemán dispone de misiles de este tipo, pero no del sistema tierra-aire completo, sino que dispara los proyectiles desde aviones Tornado o Eurofighter.

Estados Unidos prometió por su parte sistemas de misiles tierra-are NASAMS. Dos serán entregados en las próximas semanas o meses y otros seis más a largo plazo.

Guerra entre Rusia y Ucrania/ ARIS MESSINIS / AFP (ARIS MESSINIS / AFP)

Rusia detuvo a ocho sospechosos por explosión en el puente de Crimea

Los servicios de seguridad de Rusia (FSB) indicaron el miércoles que detuvieron a ocho personas, cinco de ellas rusas, sospechosos de haber participado en la organización del ataque con un explosivo perpetrado el sábado 8 de octubre en el puente de Crimea.

El FSB afirmó en un comunicado que cinco rusos y “tres ciudadanos ucranianos y armenios” fueron detenidos, sin dar más detalles sobre la nacionalidad exacta de estos tres últimos sospechosos.

“El artefacto explosivo fue escondido en 22 paletas de rollos de película plástica con un peso total de 22.770 kilos” FSB

Los explosivos fueron enviados a inicios de agosto por barco desde el puerto ucraniano de Odesa y transitaron después por puertos de Bulgaria y Georgia, luego fueron llevados a Armenia antes de llegar por carretera Rusia, según la fuente.

Los servicios rusos afirman que el artefacto explosivo entró en Rusia el 4 de octubre en un camión con matrícula de Georgia, y el 6 de octubre, dos días antes de la explosión, llegó a la región rusa de Krasnodar, fronteriza con Crimea.

El FSB afirma que este “ataque terrorista” fue organizado por los servicios de inteligencia militar ucranianos, asegurando que un agente de Kiev había coordinado el tránsito de los explosivos y había estado en contacto con los diferentes intermediarios.

El sábado, una fuerte explosión daño el puente que conecta la península de Crimea con Rusia continental, clave para el envío de suministros a las tropas rusas en Ucrania.

Las autoridades rusas atribuyeron la explosión a un camión bomba. En respuesta, Rusia llevó a cabo bombardeos masivos en Ucrania el lunes y martes.

Los servicios de seguridad rusos informaron este miércoles que desbarataron dos intentos de atentados: uno en la región de Moscú y otro en Briansk, cerca de la frontera de Ucrania, imputando a Kiev la responsabilidad de haber preparado estos ataques.

Además el FSB informó de la detención de dos ciudadanos ucranianos.

Así fue el ataque de Ucrania al puente de Crimea que tomó por sorpresa a Rusia. (- / AFP)

Ucrania dice haber recuperado territorio en Jersón región anexionada

La presidencia ucraniana anunció el miércoles que sus fuerzas habían recuperado cinco localidades ocupadas por Rusia en la región meridional de Jersón, una de las que Moscú asegura haberse anexionado.

Las fuerzas armadas de Ucrania liberaron cinco localidades más en el distrito de Berislav de la región de Jersón:

Novovasylivka Novogrygorivka Nova Kamyanka Tryfonivka Chervone

Las fuerzas ucranianas desplegaron desde hace semanas una contraofensiva en esta región controlada por las tropas rusas desde los primeros compases de la guerra.

Enfrentado al principio a una fuerte resistencia rusa, el ejército ucraniano ha conseguido desde principios de octubre notables avances, especialmente a orillas del río Dniéper, al sur de la ciudad industrial de Kryvyi Rig.

En la región, las tropas de Kiev atacaron puentes en varias ocasiones para perturbar el suministro logístico de las fuerzas de Moscú.

Jersón es una de las cuatro regiones de Ucrania que Rusia aseguró haber anexionado, una decisión no reconocida por Kiev ni por sus aliados occidentales.