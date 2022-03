Guerra Rusia Ucrania día 15: Minuto a minuto qué pasa en vivo

La guerra de Rusia contra Ucrania inició el día 24 de febrero, sigue minuto a minuto todos los detalles de ésta en el día 15 .

A pesar de que las negociaciones siguen en pie entre los diplomáticos de Ucrania y Rusia, la población civil ucraniana está alerta.

Después del bombardeo ruso en un hospital pediátrico de Mariúpol en Ucrania el miércoles 9 de marzo, resultaron 3 personas muertas, entre ellas una menor de edad.

Al respecto, según autoridades rusas no tienen información suficiente de este ataque, por lo que le pedirán a sus militares detalles de este hecho.

Debido al bombardeo ruso al hospital pediátrico de Mariúpol, han calificado a este acto como crímenes de guerra.

Además, dentro de las acciones promovidas por las delegaciones de Ucrania y Rusia con los corredores humanitarios, hasta ahora van 35 mil ucranianos que han huido de sus ciudades. Así lo informó Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania.

A dos semanas del comienzo de esta guerra, parece que las delegaciones de Ucrania y Rusia siguen sin poder llegar a un acuerdo en concreto por lo que los ataques seguirán.

Mientras de más de 2.2 millones de personas de Ucrania han huido del país, de acuerdo con la ONU.

Al menos 71 niños murieron en Ucrania desde el inicio de invasión rusa: parlamento ucraniano

Al menos 71 niños murieron en Ucrania desde el inicio de la guerra con Rusia el 24 de febrero, anunció este jueves Liudmyla Denisova, encargada de derechos humanos en el parlamento ucraniano, a través de un comunicado en Telegram.

“Desde el inicio de la invasión rusa all 10 de marzo a las 11H00 (09H00 GMT) incluido, 71 niños resultaron muertos y más de 100 heridos” Liudmyla Denisova, encargada de derechos humanos en el Parlamento ucraniano

Rusia quiere seguir negociando con Ucrania, pero considera prematura cumbre presidencial

Rusia está dispuesta a seguir las negociaciones con Ucrania en el mismo formato de los primeros encuentros en Bielorrusia, indicó el jueves el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, quien consideró prematura una cumbre presidencial.

“El encuentro de hoy confirmó que el formato ruso-ucraniano en Bielorrusia no tiene alternativa” Serguéi Lavrov, jefe de la diplomacia rusa

Lavrov señaló también que un encuentro entre los presidentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, no estaba en la agenda a corto plazo.

“Hemos confirmado que el presidente Putin no rechaza un encuentro con el presidente Zelenski. Sin duda algún día, espero, que tal necesidad surgirá. Pero para ello hace falta trabajo preparatorio” Serguéi Lavrov, jefe de la diplomacia rusa

Volodímir Zelenski en varias ocasiones solicitó hablar con Vladimir Putin, que lo rechazó.

Ya que Rusia solo considera posible este tipo de encuentro si se ha negociado de antemano un acuerdo y acusa a Ucrania de no respetar nunca su palabra

“No hubo avances” para un alto el fuego en Ucrania: diplomacia ucraniana

Según, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, lamentó el jueves que no hubo avances para un alto el fuego en Ucrania, durante la reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en el sur de Turquía.

“Hemos mencionado un alto el fuego, pero no hubo avances en ese sentido” Dmytro Kuleba, ministro ucraniano de Relaciones Exteriores

Aunque habían decidido junto con Serguéi Lavrov “proseguir sus esfuerzos”.

Dmytro Kuleba, advirtió que Ucrania no se rendirá, no obstante dijo que estaban abiertos a la diplomacia pero si no funciona, protegerán a su nación.

En tanto, también resaltó que Rusia quería hablar de corredores humanitarios.

También dijo que estarían a la espera de que se abra un corredor humanitario para evacuar la ciudad de Mariúpol, lugar dónde ocurrió el bombardeo a un hospital pediátrico el miércoles 9 de marzo.

Esta es la primera reunión entre dos funcionarios de alto nivel de Ucrania y Rusia desde el inicio de la guerra hace dos semanas.

El encuentro, que duró una hora y cuarenta minutos, en la ciudad de Antalya, en el sur de Turquía, en presencia del ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu.

Hospital pediátrico de Mariúpol servía de base a nacionalistas ucranianos: diplomacia rusa

De acuerdo con el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, justificó este jueves el bombardeo de un hospital pediátrico de Mariúpol porque, estaba siendo utilizado como base por un batallón nacionalista.

“Este hospital pediátrico fue retomado hace tiempo por el batallón de Azov y otros radicales, y todas las mujeres que iban a dar a luz, todas las enfermeras y todo el personal de apoyo habían sido expulsados” Serguéi Lavrov

Esto lo dijo Serguéi Lavrov tras las conversaciones en Turquía con su homólogo ucraniano.

3 muertos entre ellos una menor de edad en bombardeo al hospital pediátrico de Mariúpol: autoridades ucranianas

Autoridades ucranianas han confirmado 3 muertos, entre ellos una menor de edad en el bombardeo ruso al hospital pediátrico de Mariúpol, este jueves 10 de marzo el ayuntamiento de esta ciudad portuaria.

En un balance anterior se habían reportado 17 adultos heridos.

Este bombardeo fue llamado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski como un crimen de guerra.

Según autoridades municipales, hasta ahora han muerto más de mil 200 habitantes en nueve días de ataque a este importante puerto del mar de Azov.