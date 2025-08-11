La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1265 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 11 de agosto de 2025, Trump analiza invitar a Zelenski a su encuentro con Putin en Alaska, según medios.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este lunes que, en los últimos siete días, Rusia ha empleado unos 2.400 bombas y drones en ataques aéreos contra el territorio ucraniano.

A falta de que el viernes se reúnan en Alaska el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, Zelenski señaló también que “las concesiones no persuaden a un asesino”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aún analiza invitar al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, al encuentro del próximo viernes en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, según reportaron el domingo medios como NBC, CNN y NewsNation que citan fuentes del Gobierno.

Trump no ha descartado por completo incluir a Zelenski en la reunión, reportó CNN con base en dos fuentes cercanas, mientras que fuentes señalaron a NBC que en la Casa Blanca “se está discutiendo” la invitación, lo que no se ha confirmado de forma oficial.

De concretarse la participación de Zelenski, los funcionarios aún no saben si habría “una cumbre trilateral” o si habría un diálogo por separado a la conversación entre Trump y Putin.

Los reportes trascienden tras confirmarse el viernes pasado que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022 será el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún faltan los detalles logísticos.

El encuentro se concretó tras la visita del enviado de la Casa Blanca para misiones de paz, Steve Witkoff, a Moscú el pasado jueves, el día antes de que expirase el ultimátum dado por Trump para que Rusia tomase medidas para terminar la guerra, so pena de nuevas sanciones.

El presidente ucraniano reaccionó a la reunión al afirmar el sábado que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y “nacen muertas”.

Mientras que los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtieron en un comunicado el sábado que “el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania”.

Guerra Rusia Ucrania día 1265: JD Vance dice que Moscú y Kiev quedarán “insatisfechos”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció este domingo que tanto Rusia como Ucrania quedarán “insatisfechos” con el acuerdo de paz que impulsa el mandatario Donald Trump, quien el viernes se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

“(El acuerdo) no va hacer a nadie superfeliz. Tanto los rusos como los ucranianos, probablemente al final del día, van a estar insatisfechos con él. Pero no creo que puedan sentarse y tener esta negociación sin el liderazgo de Donald J. Trump” JD Vance, vice presidente de Estados Unidos en una entrevista con Fox News

El vicepresidente aseveró que Washington busca que el acuerdo permita a rusos y ucranianos vivir en paz y que matanza termine.

“Encontrará un acuerdo negociado con el que los ucranianos y rusos puedan vivir, donde puedan vivir en una relativa paz y donde la matanza termine”. JD Vance, vice presidente de Estados Unidos

Sus declaraciones se producen tras la confirmación, el pasado viernes, de que la primera reunión entre Putin y un presidente estadounidense desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, se realizará el próximo 15 de agosto en Alaska, aunque aún quedan pendientes los detalles logísticos.

La conversación prevista causó controversia porque Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hablaron de intercambios de territorio y cesiones territoriales.

Whitaker reafirmó este domingo que “no habrá cesiones de grandes pedazos o secciones” de tierra “que no se hayan peleado o ganado en el campo de batalla”.

Guerra Rusia Ucrania día 1265: Vladimir Putin cierra filas con sus principales aliados antes de la cumbre con Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, cierra filas con sus principales aliados, a los que llamó para informarles sobre los planes para la cumbre del 15 de agosto en Alaska con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En los últimos tres días, según el Kremlin, Putin ha conversado telefónicamente con los líderes de los principales países del grupo BRICS: China, India, Brasil y Sudáfrica.

Putin llamó primero el viernes al presidente chino, Xi Jinping, y al primer ministro indio, Narendra Modi, a cuyo país Trump impuso un arancel del 50 % por importar petróleo ruso.

Mientras Xi ha sido más cauteloso por su antagonismo con la OTAN, Modi siempre abogó por parar la guerra cuanto antes, aunque Kiev le acusó recientemente de suministrar a Moscú componentes para drones de asalto.

El sábado Putin habló con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que le expresó su apoyo a los esfuerzos de paz y se mostró dispuesto a contribuir a dicho proceso.

Además, también llamó a su principal aliado en Ucrania, el líder bielorruso Alexandr Lukashenko, y a los presidentes de las centroasiáticas Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán.

Putin informó a todos sobre los principales resultados de las consultas que mantuvo esta semana en el Kremlin con el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en las que se acordó la convocatoria de la cumbre.

Por el momento se desconoce la postura rusa de cara a la reunión en Alaska, aunque pocos días antes Putin aseguró que sus demandas permanecen invariables: reconocimiento internacional de las anexiones rusas; neutralidad ucraniana; cese de la ayuda militar extranjera a Kiev y elecciones para reemplazar al presidente, Volodímir Zelenski.

En respuesta, Zelenski aseguró que no habrá acuerdo de paz sin la participación ucraniana, al tiempo que descartó que Kiev pueda reconocer la ocupación ucraniana de parte de su territorio.

Precisamente, Zelenski también ha mantenido este domingo contactos con los líderes kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, quien expresó su apoyo a una paz basada en el derecho internacional que respete la integridad territorial de los países, y azerbaiyano, Ilham Aliyev, actualmente enfrentado a Moscú.