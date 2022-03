Guerra Rusia Ucrania día 12: Minuto por minuto qué pasa en vivo

Después de que estallará la guerra de Rusia contra Ucrania el día 24 de febrero, sigue minuto a minuto todos los detalles de esta en el día 12 .

Los más afectados de esta guerra sigue siendo la población civil, quienes de acuerdo con autoridades de Polonia, más de un millón de personas procedentes de Ucrania han huido hacia ese país.

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) son más de 1.7 millones de personas que huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.

También los bombardeos rusos continúan debido a que este pasado domingo se reportaron al menos 9 muertos por misiles en el aeropuerto de la ciudad de Vinnytsia, a unos 200 kilómetros al suroeste de Kiev, anunciaron este lunes 7 de marzo, los socorristas ucranianos.

Este fin de semana aunque hubo negociaciones entre Rusia y Ucrania, estás terminaron por romper los acuerdos de los corredores humanitarios.

Debido a que la delegación de Ucrania rechazó la propuesta de Rusia de que los corredores humanitarios fueran dirigidos a hacia Bielorrusia y Rusia, así lo anunció este lunes la vice primer ministra ucraniana, Iryna Vereschuk.

Para este lunes 7 de marzo se preven nuevamente la apertura al diálogo de una tercera ronda de negociaciones a las 14 horas (hora GMT) en Bielorrusia para dedicarse a los corredores humanitarios.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, denunció este lunes el “cinismo moral y político”, en una entrevista de la cadena LCI.

Porque su homólogo ruso, Vladimir Putin, había propuesto que corredores humanitarios para los habitantes de las ciudades de Járkov, Kiev, Mariúpol y Sumy de Ucrania sirvan para “llevarlos a Rusia”.

“Todo esto no es serio. Es de un cinismo moral y político que me parece insoportable...no son sólo corredores, que están inmediatamente amenazados, no es este discurso hipócrita que consiste en decir: ‘Vamos a proteger a la gente y llevarlos a Rusia’”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia