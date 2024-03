Continúa la guerra entre Israel y Hamás, el grupo extremista militar de Palestina y acá te contamos lo más relevante que ha ocurrido en el conflicto armado hoy 6 de marzo.

A 152 días de que estalló la guerra entre Israel y Hamás tras un ataque del grupo extremista , el número de muertos en la Franja de Gaza rebasa los más de 30 mil 717 palestinos.

Hasta el momento no existe un acuerdo para detener los ataques bélicos entre ambos bandos, por lo que continúan los ataques e incursiones en Gaza.

Hamás dispuesta a negociar un alto al fuego pese a ausencia de Israel en negociaciones

Durante las primeras horas de este miércoles, Hamás se dijo dispuesta a seguir negociando un alto al fuego pese a la ausencia de representantes de Israel en las últimas negociaciones realizadas en Egipto.

Esto frente al inicio del mes del Ramadán el próximo domingo 10 de marzo, fechas importante para los musulmanes.

Y es que Israel no ha estado presente en las pláticas celebradas entre Catar, Estados Unidos, Egipto y Hamás, celebradas en el Cairo, para establecer un cese en las hostilidades en la región.

No obstante, de acuerdo con Estados Unidos es Hamás quien no quiere firmar un acuerdo de paz, al no lograr un arreglo para la entrega de prisioneros.

Hamás (Flickr)

Aumentan cifras de desnutrición en Gaza

De acuerdo con un informe presentado el día de ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cifras de desnutrición en la Franja de Gaza ha aumentado significativamente.

Datos revelan que el 16% de los menores de edad en Gaza padecen de desnutrición aguda, ante la falta de ayuda humanitaria a la población gazatíe.

Además, las mujeres que se encuentran embarazadas, así como quienes están lactando, corren un grave riesgo, ante la falta de alimentos que amenaza la región, luego de que organizaciones retiraran la ayuda tras los obstáculos para entregarla.

Por tal motivo Estados Unidos soltó ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, para la cual, aviones que soltaron las cajas con alimentos gracias a unos paracaídas