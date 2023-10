Hoy 24 de octubre continúa la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, a 18 días de que estalló el conflicto armado entre las comunidades judaísta y el brazo militar extremista palestino.

A 18 días del ataque a la comunidad israelí por parte de Hamás, se han contabilizado más de 6 mil 500 muertos, entre ellos 5 mil 200 palestinos y mil 400 civiles sorprendidos en el operativo del grupo islamista del 7 de octubre.

Asimismo, se señala que existen más de 200 rehenes secuestrados por Hamás, de los cuales han sido liberadas 4 mujeres, y una de ellas relató lo que vivió al ser secuestrada por el grupo extremista.

No son muñecos: Más de mil 500 niños han sido asesinados en Gaza en la guerra de Israel vs Hamás

En las últimas horas, el ejército de Israel ha bombardearo a gran escala el territorio de Gaza , atacando a más de 400 objetivos “terroristas”; por su parte, Naciones Unidas denunció que la milicia israelí ha atacado campos de refugiados y el sur de la Franja de Gaza, en donde están los desplazados palestinos.

Sin embargo, los ataques de Israel en la Franja de Gaza fueron condenados por Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo no encontrar justificación para que mueran inocentes por los bombardeos.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunció por los hechos entre Hamás e Israel; el mandatario consideró que los ataques yihadistas no justifican el hecho de que Israel “mate a personas inocentes” en la Franja de Gaza.

Durante la última emisión del programa “Conversando con el presidente”, Lula da Silva explicó que ha abordado el tema de Medio Oriente con representantes de la Unión Europea, así como de Irán, Egipto, Turquía, Francia, Rusia y Emiratos Árabes.

Dichas reuniones se dieron el objetivo de que la zona de la Franja de Gaza pueda “recibir agua, alimentos, medicinas” y que “no falte electricidad en los hospitales”, según explicó el presidente de Brasil durante la conversación.

“Y garantizar que no mueran más niños. No hay ejemplo en la humanidad de una guerra en la que quienes más mueran sean niños que no están en guerra”

Lula da Silva