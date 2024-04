Continúa la guerra en Gaza entre Israel y Hamás, el grupo extremista militar de Palestina, y acá te contamos lo más relevante que ha ocurrido en el conflicto armado hoy 29 de abril.

A 206 días de que estalló la guerra entre Israel y Hamás tras un ataque del grupo extremista , el número de muertos en la Franja de Gaza rebasa los más de 34 mil 488 palestinos.

En tanto, se dialoga en Egipto para alcanzar un acuerdo entre Israel y Hamás, y tener una tregua en medio de la guerra, por la que se contabilizan 77 mil 643 heridos en la Franja de Gaza.

Israel continúa ataques en la Franja de Gaza

El ejército de Israel continúa con ataques en la Franja de Gaza, en donde han sido asesinados 34 palestinos y 68 más resultaron heridos en las últimas horas.

Entre los ataques señalados se encuentra el que realizó el ejército de Israel contra tres casas en la ciudad de Rafah, con aviones militares que mataron a 20 palestinos y dejaron decenas de heridos.

Con ello, son 34 mil 488 palestinos los muertos y 77 mil 643 los heridos por la guerra de Israel contra Hamás, en la Franja de Gaza.

Antony Blinken visita Medio Oriente por séptima vez desde el inicio de guerra con Hamás

Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, aterrizó este lunes en Riad en su séptima visita a Oriente Medio desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre pasado.

La visita de Antony Blinken se da para reunirse con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), y tratar las posturas respecto a los esfuerzos para alcanzar una pausa en la guerra de Gaza , así como participar en el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés).

En su visita, el secretario estadounidense aseguró que no pueden apoyar la invasión de Israel en la zona de Rafah porque no han visto el plan que garantice que los civiles no serán afectados.

“A falta de un plan que garantice que los civiles no sufrirán daños, no podemos apoyar una operación militar de gran envergadura en Rafah y aún no hemos visto un plan que nos dé confianza en que los civiles puedan ser protegidos eficazmente” Antony Blinken

Tras su visita a Riad, Antony Blinken se trasladará a Israel y Jordania y se reunirá con organizaciones humanitarias.

Propuesta de tregua llega a Hamás

Antony Blinken, también aseguró este lunes en Riad que Hamás tiene en sus manos una propuesta “extraordinariamente generosa” por parte de Israel para acordar una tregua en la Franja de Gaza.

No obstante, el secretario estadounidense advirtió que Hamás pero tiene que decidir “rápidamente” si rechaza o acepta la propuesta de tregua .

Cabe destacar que una delegación de Hamás mantiene este lunes “conversaciones ampliadas” con responsables de los organismos de seguridad de Egipto, sobre la última propuesta para alcanzar un cese al fuego en el enclave.