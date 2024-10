¿Es delito deportar a alguien con engaños? La historia que se viralizó en TikTok trajo la pregunta a colación debido a que un novio infiel fue deportado a México, sin embargo, podría regresar a Estados Unidos; esto sabemos.

La usuaria monts.user555 compartió en TikTok la story time de cómo deportó a su novio tras descubrir que le fue infiel, por lo que se sintió utilizada ya que ella habría sido quien lo llevó a Estados Unidos.

Sin embargo, se señaló que la tiktoker, ahora conocida como Lady Six Flags, pudo cometer un delito al regresarlo a México mientras él pensaba que irían a Six Flags, lo que permitiría que su ex novio regrese a Estados Unidos con todo y papeles.

¿Novio infiel deportado fue víctima de un delito? Podría arreglar sus papeles para regresar a Estados Unidos

El creador de contenido y activista por los derechos de los migrantes en Estados Unidos, Carlos Eduardo Espina habló sobre el tema controversial de la tiktoker que deportó a su novio infiel a México haciéndole creer que irían a Six Flags.

De acuerdo con lo señalado por Carlos Eduardo Espina, Lady Six Flags podría ir detenida ya que al deportar a su novio infiel cometió un delito que le daría varios años en prisión por secuestro.

Explicó que debido a que viajaron en el carro de la tiktoker y lo llevó a un lugar al que no quería ir, es decir, lo regresó a México con engaños de que irían a Six Flags.

A su vez, la deportación del novio infiel podría implicar otro delito, ya que pasaron por cruces internacionales y derivaría en tráfico de personas, en caso de que la historia sea como Lady Six Flags lo cuenta.

Posteriormente, declaró que habló con varios abogados, quienes señalaron que al ser víctima de un delito, el novio infiel podría arreglar sus papeles de migración para regresar a Estados Unidos de manera legal.

Igualmente aclaró que no defiende la infidelidad del novio, pero al realizar actos de venganza de cualquier tipo, como romper los vidrios o en este caso, deportar a alguien con engaños, se deben considerar las leyes del país (Estados Unidos).

¿Qué dice Lady Six Flags sobre posible delito? Esto compartió en su cuenta de TikTok

Si bien no se encontró información que respaldara lo dicho por Carlos Eduardo Espina, referente a las leyes de Estados Unidos que confirmen como delito la deportación a base de engaños, Lady Six Flags ya reaccionó al video.

La situación la aprovechó para realizar otros videos en su cuenta de TikTok, en donde se lo tomó con humor , señalando que en caso de que su ex novio infiel la demande, podría hacer segunda parte en la cárcel.

En otros vídeos, la tiktoker mencionó que podría contrademandar a Elon Musk porque el GPS le marcó la dirección a Laredo pese a que ella quería ir a San Antonio, Texas; y defendió que se trató de regresarle el engaño a su ex novio infiel.

En un nuevo video, Lady Six Flags respondió a Carlos Eduardo Espina señalando que gracias por su interesante punto de vista, pero no le interesa.