Una usuaria de TikTok, conocida ahora como Lady Six Flags, se viralizó tras compartir que deportó a su novio indocumentado a México por infiel: “yo lo traje, yo lo regreso”, aseguró en el story time.

La usuaria de nombre monts.user555 compartió en TikTok inicialmente un video corto en donde se observan las palabras “no context” más los emojis de una feria, todo en el límite de la frontera entre Estados Unidos a México.

Pese a que en su cuenta de TikTok bromea con el hecho de que ahora los indocumentados no le hablan, se ha señalado la posibilidad de que tras deportar a su novio a México a base de engaños, enfrente un proceso judicial.

Tiktoker deportó a su novio a México por infiel; lo engañó diciendo que irían a Six Flags

Como se mencionó, Lady Six Flags inicialmente compartió ese video en el cruce fronterizo a México, límite de Estados Unidos, en donde vive, sin embargo, le solicitaron en comentarios de TikTok el contexto o story time.

La tiktoker comienza el video de story time (de 7 minutos de duración) señalando que deportó a su novio a México tras descubrir que le era infiel al regresar de unas vacaciones, ya que Lady Six Flags intentaba pasar las fotos de recuerdo.

De acuerdo con lo señalado, fue al tratar de traspasar las fotos desde el celular de su novio que llegó un mensaje de Snapchat, en donde había varias conversaciones archivadas, por lo que Lady Six Flags descubrió la infidelidad.

La tiktoker aclaró que si bien le dolió descubrir que su novio le era infiel, también comenzó a pensar acciones en las que él no terminara beneficiado ya que solamente terminarían, pese a que fue ella quien lo llevó a Estados Unidos.

En ese punto se le ocurrió que si ella lo llevó, igualmente podía regresarlo, fue cuando planeó deportarlo a México diciéndole que irían a Six Flags (que el novio aceptó sin dudarlo), aunque en realidad lo llevaría a la frontera.

Lady Six Flags contó en el mismo story time que planeó la salida, que justo cayó el día de descanso, por lo que comprando todo lo necesario para un viaje de 2 horas a Laredo, se encaminaron al cruce fronterizo a México.

Esto le dijo Lady Six Flags a su novio al llegar a la frontera de México, cuando descubrió su deportación

El camino a Six Flags fue sin paradas, las cuales la usuaria de TikTok trató de evitar para que notara que no iban al parque de San Antonio, razón por la que le pidió a su novio que pasara al baño antes de comenzar el viaje.

Su novio infiel se dio cuenta de que no iban a Six Flags y de la deportación solamente cuando se encontraban en el cruce fronterizo de Estados Unidos, cuando ya habían cruzado la frontera a México.

Por lo mismo, comenzó a reclamarle a la tiktoker el por qué le estaba haciendo eso y aunque Lady Six Flags no recuerda bien qué le respondió, aseguró que podría engañarla pero no utilizarla .

Lady Six Flags le dijo a su novio ya en México que si quería ser un “cabrón” lo fuera, pero empezando de cero para cruzar a Estados Unidos, o que le ayudara la persona con la que le fue infiel.

Aclaró que su novio llevaba solamente su cartera y lo que llevaba para el viaje a Six Flags, por lo que al final le aventó un billete de 50 dólares, “para lo que le alcanzara”.

Si bien Lady Six Flags se preguntó en varios puntos del viaje a la frontera si tal vez su venganza no era demasiado, al final decidió que deportar a su novio a México por infiel fue lo correcto.