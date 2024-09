¿Gringo en situación de calle? El video de un americano vagando se ha vuelto viral y el debate ya se abrió en TikTok por el tema de la gentrificación en la Ciudad de México (CDMX).

Y es que en los últimos meses el tema de la gentrificación ha preocupado a los capitalinos debido a sus efectos , como la subida en las rentas y aumento en el costo de vida.

El problema de la gentrificación escaló a tal punto que en TikTok ya generó preocupación el video de un gringo, en presunta situación de calle, hablando en inglés en la CDMX.

¿Gringo en situación de calle? Video captó a un americano vagando y explica por qué

“La CDMX ya está muy certificada, ya tenemos vagos gringos” es la descripción del video del usuario Triste Taco, quien compartió en TikTok el video de un gringo en situación de calle

Con apenas 9 segundos de duración, el video muestra a un hombre blanco usando una camisa azul y un pantalón negro, aparentemente descuidado y con una bolsa con sus cosas.

Se mira al hombre caminado aparentemente sin rumbo, pero al notar que lo estaban grabando, comienza a vociferar varias palabras en ingles con aparente molestia.

“Llevo casi 500 días en la calle por alguna m***da en mi maldito país” se escucha decir al hombre con un notorio acento americano.

Se abre el debate en TikTok por video de un gringo en situación de calle en la CDMX

En TikTok se abrió el debate en torno al video de un gringo en situación de calle en la CDMX.

Algunos lo tomaron por humor, comentado cosas como “el sueño mexicano” o “¿Cómo le hacen los vagos gringos para llegar a México?”.

Algunos más aprovecharon para contar sus propias anécdotas con gringos en situación de calle; “Acá en Cancún algunos gringos abren las puertas del Oxxo” y “En mi ciudad hay una mujer que con su guitarra sólo canta la de “Have you ever seen the rain””.

Otros más dijeron estar preocupados, pues además de la subida en las rentas, ahora los mexicanos también tendrán que lidiar con “gringos en situación de calle”.