Fernando Villavicencio había denunciado públicamente amenazas del Cártel del Sinaloa tan sólo un día antes de que lo mataran .

Esto luego de que el candidato a la presidencia de Ecuador fuera víctima este miércoles 9 de agosto de un ataque armado cuando se encontraba finalizando un mitin en la ciudad de Quito.

De acuerdo con declaración hechas por Fernando Villavicencio, el responsable de las amenazas en su contra, así como contra su equipo de campaña, sería un capo que responde al apodo de “Fito”, integrante del Cártel de Sinaloa en Ecuador.

Al momento de señalar estos hechos el candidato presidencial aseveró que no tenía miedo de estas células criminales, pues contaba con 20 años de experiencia haciendo frente a dichas estructuras criminales.

Por ello, aseguró que esta respuesta se debía a sus severas propuestas de campaña, las cuales, tenían como prioridad acabar con el narcotráfico en Ecuador.

“Del Cártel de Sinaloa, me refiero a alias “Fito”, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia... Si sigo refiriéndome a él y su estructura (criminal), ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado (la vida) en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero... No les tengo miedo”.

Fernando Villavicencio