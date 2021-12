Ex alumno regala más de 3 millones de pesos en efectivo a su profesor

Ex alumno regaló más de 3 millones de pesos en efectivo a su profesor, con la condición de que apoyara a sus alumnos de tercer y cuarto grado.

Sin duda alguna todos han tomado clases con algún profesor al que consideran de lo mejor preparado y con la mayor vocación.

Tal parece que un ex alumno de “The City College of New York” estimó a su ex profesor de esta forma, dejándole un generoso regalo.

Profesor de física recibe más de 3 millones de pesos en efectivo como parte de un regalo de un ex alumno

Recientemente se dio a conocer el caso de un profesor de física que recibió más de 3 millones de pesos (180 mil dólares) en efectivo, como parte de un regalo enviado por alguien anónimo, quien asegura ser su ex alumno.

Esto ocurrió en Nueva York, Estados Unidos. La noticia tuvo gran impacto por lo que ha comenzado a volverse viral en redes sociales.

El profesor recibió el paquete con varios meses de retraso, pues de acuerdo con el sello postal fue enviado desde Florida en noviembre del 2020.

Sin embargo, debido a que las clases no fueron presenciales en aquellos meses por la pandemia del Covid-19, el científico recibió el paquete diez meses después; es decir, en septiembre del 2021.

No obstante, la noticia comenzó a difundirse unos meses después, pues se le pidió discreción al maestro para que la junta directiva pudiera investigar la procedencia del dinero.

Es importante señalar que en la nota anónima, la única condición era que continuara apoyando a sus alumnos de tercer y cuarto grado, quienes en ese nivel se encuentran especializándose en física y matemáticas.

Otro de los detalles que tenía la nota fue que el emisor obtuvo una especialidad en física y matemáticas, luego una maestría en física y finalmente un doble doctorado en física y astronomía.

Además, explicó que estas oportunidades le surgieron gracias a que aprovechó al máximo los conocimientos que adquirió en la universidad, mismos que fueron adquiridos gracias al desempeño de su profesor.

“Suponiendo que tenga un poco de curiosidad por saber por qué estoy haciendo esto, la razón es sencilla: La excelente oportunidad educativa disponible para mí, que aproveché al máximo en CCNY, me dio la base para seguir desarrollándome” Nota anónima

Por su parte, la junta directiva, el Departamento de Policía del Servicio Postal, el FBI y el Departamento del Tesoro, determinaron que, a pesar de que no dieron con la persona que envió el paquete, el dinero tenía origen honesto.

Así que le permitieron a la universidad quedarse con él, por lo que finalmente se pudo difundir la noticia.