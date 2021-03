El nuevo estudio que indica que la ivermectina no parece funcionar para el Covid-19 fue publicado en la revista JAMA.

México.- Pese que ha sido usado por médicos en el tratamiento contra el Covid-19 en pacientes con síntomas leves, un nuevo estudio revela que el fármaco ivermectina no parece funcionar para el nuevo coronavirus.

El nuevo estudio que indica que la ivermectina no parece funcionar para el Covid-19 fue publicado este jueves 4 de marzo en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), señala CNN.

Cabe recordar que recientemente que la ivermectina fue considerada como uno de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su antecedente clínico probado de seguridad en uso humano.

Médicos han probado la ivermectina para Covid-19

La ivermectina no pareció tener un impacto significativo en mejorar los síntomas de los pacientes con Covid-19, según un nuevo estudio publicado por la revista Journal of the American Medical Association (JAMA).

De acuerdo con CNN, el Panel de Pautas de Tratamiento de los Institutos Nacionales de Salud dijo en enero que no había suficientes datos para recomendar o no el uso de la ivermectina en el tratamiento a los pacientes con Covid-19.

Se trata de un medicamento barato, el cual, pese a que no hay estudios que demuestren que funciona, algunos médicos lo han promocionado fuertemente.

CNN señala que la parecía evitar que el virus se replicara en los estudios de laboratorio, sin embargo, el hecho de que funcione en el laboratorio no significa que funcionará en la vida real.

Incluso, señala el medio estadounidense, la mayoría de los médicos convencionales se han reservado su juicio al respecto.

Estudio sobre eficacia de la ivermectina en pacientes con Covid-19

El estudio se realizó en Cali, Colombia. Casi 500 adultos con coronavirus leve que presentaron síntomas durante 7 días se ofrecieron como voluntarios para ayudar a probar el medicamento.

El proceso se conoce como ensayo de control aleatorio doble ciego, el estándar de oro de los ensayos.

De acuerdo con el estudio, del que da cuenta CNN, la mitad de los voluntarios recibió el medicamento durante cinco días, la otra mitad recibió un placebo y atención estándar.

Entre julio de 2020 y noviembre de 2020, se inscribieron los pacientes en el ensayo y los médicos realizaron un seguimiento hasta diciembre y al final del ensayo, se presentó un número casi igual de eventos adversos (principalmente dolor de cabeza) en ambos grupos de voluntarios.

Según el estudio, los pacientes que recibieron el medicamento dijeron que sus síntomas disminuyeron en 10 días y el grupo que recibió el placebo, fueron 12 días. Dos días no se consideraron una mejora "significativa".