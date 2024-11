El ex presidente Ernesto Zedillo reiteró sus críticas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, las cuales fueron publicadas en el diario estadounidense The Washington Post; “Va destruir la democracia por legado de AMLO”, afirmó el ex priísta.

Tras la aprobación de la supremacía constitucional de Morena en el Congreso de la Unión para “blindar” la reforma al Poder Judicial, Ernesto Zedillo reapareció para afirmar que el ánimo en torno a la primera presidenta en la historia de México debe ser “moderado”.

“Como presidenta, parece estar comprometida con el objetivo de su predecesor de revertir a México a una autocracia de partido único”, afirmó Ernesto Zedillo en su publicación en torno a la reforma al Poder Judicial que sigue su proceso como parte de la Constitución Política.

Ernesto Zedillo dice que puso “fin a las anomalías” en el Poder Judicial con reformas de 1994 a 1996

Ernesto Zedillo comparó su administración con la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), razón por la que dijo que en su sexenio “puso fin a las anomalías” en el Poder Judicial de la Federación (PJF) con las reformas que impulsó entre 1994 y 1996.

“Durante ese período, el Congreso y el poder judicial estaban subordinados al presidente. Las reformas promulgadas desde 1994 hasta 1996, que yo promoví, pusieron fin a estas anomalías, permitiendo que México se convirtiera en una democracia multipartidista con gobiernos regulares, alternancia de poder y un poder judicial independiente que, en muchas ocasiones, ha respetado los principios constitucionales contra medidas imprudentes de otras ramas del gobierno” Ernesto Zedillo

En ese sentido, cabe recordar que el 1 de enero de 1995 Ernesto Zedillo cerró la SCJN, marco el en que reformó la Constitución Política en 26 días y promulgó reformas a 20 artículos constitucionales. Bajo ese contexto, nombró a los 11 ministros de la SCJN, creo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y nombró a la mitad de los jueces de primera instancia.

No obstante, Zedillo insistió en que fue AMLO quien buscó desmantelar al Poder Judicial en su administración. Además recordó que la aprobación de la reforma al Poder Judicial contó con el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN, quien dijo que fue coptado:

Andrés Manuel López Obrador, a menudo llamado AMLO, decidió desmantelar el poder judicial independiente y a instituciones responsables de organizar elecciones justas al utilizar una interpretación inconstitucional del proceso electoral, reglas de representación para aumentar el número de su partido en la cámara baja y aparentemente comprar el voto de un senador al prometerle a él y a su familia impunidad por delitos graves” Ernesto Zedillo

Ernesto Zedillo dice que Claudia Sheinbaum “debería usar su mandato para detener la regresión democrática” de AMLO

Ernesto Zedillo cerró su publicación en The Washington Post haciéndole una recomendación a Claudia Sheinabum sobre su forma de gobernar, pero dijo aceptar que la presidenta “ha redoblado su apoyo al esquema antidemocrático de AMLO”.

“Incluso emuló sus tácticas de calumniar, insultar y amenazar tanto al poder judicial como institución como a los jueces individuales, así como a otros que han criticado las enmiendas. También aboga por que el gobierno ignore las sentencias judiciales” Ernesto Zedillo

En suma, Zedillo dijo que las acciones de Sheinbaum no traerán buena gobernanza para México, hecho por el que le hizo la siguiente recomendación:

“Debería usar su mandato para detener la regresión democrática orquestada por AMLO, cualquiera que sea su motivación, e iniciar un proceso genuino e integral de reforma para lograr un verdadero estado de derecho y de seguridad ciudadana en México" Ernesto Zedillo

“Ella debe decidir entre honrar su lealtad a AMLO o a la voluntad del pueblo mexicano de vivir en democracia”, sentenció el ex priísta.