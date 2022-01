Enfermera se contagia de Covid-19; la habrían curado con viagra

Una enfermera se contagió de Covid-19 y los médicos que la atendieron la habrían curado con viagra, como parte de un tratamiento experimental.

Con la llegada de la pandemia causada por Covid-19, comenzaron a surgir un sinfín de supuestos remedios para curar la enfermedad.

A pesar de que la mayoría de ellos no ha sido determinado como una cura de manera oficial, hay quienes aseguran que sí pueden ayudar a combatir el virus; tal es el caso del viagra.

Recientemente se dio a conocer el caso de una enfermera en Inglaterra que se contagió de Covid-19. Sus compañeros médicos lograron salvarle la vida gracias a un tratamiento experimental con viagra.

Fue el pasado 2 de enero que periódico del Reino Unido, “The Sun”, quien dio a conocer el caso de de esta enfermera llamada Monica Almeida, de 37 años de edad.

De acuerdo con los informes, Mónica dio positivo a Covid-19 a finales del mes de octubre.

Sus síntomas fueron graves y a pesar de los esfuerzos que hicieron para tratarle la enfermedad, ella continuó empeorando hasta el punto de tener que intubarla .

Entonces, la enfermera estuvo en estado de coma durante 28 largos días.

A tan solo 72 horas de que optaran por desconectarla, uno de los médicos que trabaja en el mismo hospital que la enfermera tuvo la idea de aplicarle un tratamiento experimental, que resultó de lo más inusual pero oportuno.

Se trataba de administrarle ciertas dosis de Sildenafilo, fármaco vendido bajo la marca conocida como Viagra, que a su vez es la pastilla conocida como tratamiento para la disfunción eréctil .

Entonces, la salud de la enfermera comenzó a mejorar notablemente. Incluso cuando despertó se le notificó de lo sucedido y en un inicio no lo podía creer, pues pensó que se trataba de una broma.

“Me dijo que era Viagra, me reí y pensé que estaba bromeando, pero me dijo ‘no, de verdad, has tomado una gran dosis de Viagra’”

Monica Almeida