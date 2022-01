Las pruebas de antígenos no detectarían la variante Ómicron del Covid-19 debido a su poca sensibilidad, detallan expertos.

De acuerdo con Guillermo López Lluch, catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, las pruebas de antígenos podrían arrojar un falso negativo incluso horas antes de realizar el test.

Es decir, un paciente podría realizarle la pruebas de antígenos para detectar el virus del Covid-19 por la mañana y resultar negativo, mientras que esa misma tarde podría realizar de nueva cuenta la misma prueba y resultaría positivo.

Guillermo López Lluch explica que esta variación se debería a la poca sensibilidad que tiene la pruebas de antígenos para detectar las cargas virales, sin que aún el virus muestre una propagación adecuada.

Pruebas Covid-19 (Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Pese a que las pruebas de antígenos no lograrían detectar la variante Ómicron del Covid-19, el catedrático López Lluch advierte que esto no significaría que no funcionen de manera adecuada.

Sencillamente se refiere a que las pruebas PCR son mucho más sensibles y detectan menores cargas virales, sin importar que la persona ya no tuviera suficiente carga viral en su organismo como para ser infecciosa.

¿Cómo funcionan las pruebas de antígenos?

Visto de otra forma, Guillermo López Lluch señala que si una persona llegase a contagiarse, por ejemplo, el primero de enero, sería hasta el día tres cuando comenzaría a presentar síntomas, sin embargo, esa persona podría llegar hasta el día cinco y continuar arrojando negativo en su prueba de antígenos.

En ese sentido, el resultado de la prueba de antígenos arrojara un resultado positivo solo si al momento de su toma se tiene suficiente carga viral en la garganta o en la nariz, teniendo la probabilidad de ser infeccioso.

Esto a diferencia de una prueba PRC, las cuales detectan menores cargas virales sin importar lo poco contagiosa que puede llegar a ser una persona al momento de su muestra.